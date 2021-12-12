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Esthetic Hair Turkey Saç Ekimi Yöntemleri

Uzman kadro ile uzun yıllardır sektörde öncü olan Esthetic Hair Turkey büyümeye devam ediyor. İstanbul, Brezilya ve Meksika merkezleri bulunurken çok yakında Avrupa’da yeni şubesine kavuşuyor. En yeni saç ekim teknikleri Esthetic Hair Turkey güvencesiyle sizlerle.

12 Aralık 2021 Pazar 22:44
Esthetic Hair Turkey Saç Ekimi Yöntemleri
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Esthetic Hair Turkey Saç Ekimi Yöntemleri

Uzman kadro ile uzun yıllardır sektörde öncü olan Esthetic Hair Turkey büyümeye devam ediyor. İstanbul, Brezilya ve Meksika merkezleri bulunurken çok yakında Avrupa’da yeni şubesine kavuşuyor. En yeni saç ekim teknikleri Esthetic Hair Turkey güvencesiyle sizlerle.

Erkeklerde Saç Dökülmesi Nasıl Başlar?

Erkek tipi saç dökülmesi kafanın tepe bölgesindeki saçların dökülmesiyle başlar. Tepe bölgesindeki saçlar zaman içerisinde seyrelir ve tepede yuvarlak bir açıklık meydana gelir. Çoğunlukla erkeklerin saç bölgesi tepeden başlayarak seyrelen alanın büyümesi ile tüm kafaya yayılır.

Erkeklerde saç dökülmesi bölgesel olarak görülür. Genetik faktörlere bağlı olan bu özellik vitamin eksikliği, zararlı alışkanlıklar, uyku bozukluğu, ilaç kullanımı ve hormonal bozukluklarında etkisiyle artış gösterir. Erkek tipi saç dökülmesi 15 yaşından 35 yaşına kadar yoğun olarak yaşanır. Bu saç dökülme şekline bölgesel saç seyrelmesi ismi de verilir.

Bölgesel Saç Ekimi Mümkün Mü?

Bölgesel saç ekimi saçın azalan ve kellik yaşanan bölgesine uygulanır. Esthetic Hair Turkey bölgesel saç ekimi için en iyi merkezlerden biridir. Hastanın sağlam saç köklerinden greft alınarak seyrelme yaşanan bölgelere ekilir ve saça bütünlük kazandırılır. Bu işlem profesyonel hekimler tarafından yapıldığında diğer saç kökleri zarar görmez. Saç olan bölgeden saç kökleri alınır ve saç olmayan bölgeye aktarılır. İşlemin temel uygulaması bu kadar basittir.

Lokal Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Lokal saç ekimi için doktor görüşü önemlidir. Hasta muayene edildikten sonra konsültasyon sağlanarak hastaya gerekli bilgiler verilir. Bölgesel saç ekimi için hasta uygun ise genellikle FUE yöntemi kullanılır. FUE tekniği Esthetic Hair Turkey merkezlerinde iz bırakılmadan yapılır. Bu teknik ile saç tellerinin çevresine küçük kanallar açılır ve saç kökleri toplanır. Ardından kökler özel bir suya alınarak canlı kalması sağlanır. Yeterli sayıda saç kökü toplandıktan sonra saçların yerleştirileceği yuvalar açılır ve kökler bu yuvaya yerleştirilerek kapatılır.

Bölgesel Saç Ekimi İşlem Sırası ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bölgesel saç ekimi sırasında Esthetic Hair Turkey hekimi ekim yapılacak bölgeyi lokal anestezi ile uyuşturur. Hasta işlem sırasında hiç acı veya ağrı hissetmez. İşlem sonrası komplikasyonların yaşanma oranını minimuma indirmek için ekibi ile titiz çalışır. Ekim sonrasında ise bölge kirden ve tozdan korunur.

Bu yüzden tozlu ve kirli ortamlardan uzak durulması gerekir. Kabuklanma oluştuktan sonra hasta normal yaşantısına devam edebilir. Saç kabuklanana kadar yıkanmaz. İlk yıkama için merkeze giderek daha sağlıklı bir yıkama gerçekleştirilebileceği gibi doktorunuzun önerdiği şampuanı da kullanarak sorunsuz yıkayabilirsiniz. Esthetic Hair Turkey hastalarına işlem öncesinde olduğu gibi işlem sonrası da destek verir. Düzenli kontrole gelerek saç ekimi için tüm prosedürler uygulanır. Meksika ve Brezilya’da da uzman kadrosu ile Esthetic Hair Turkey uzmanlığından güvenle yararlanabilirsiniz.


Son Güncelleme: 12.12.2021 22:54
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Anahtar Kelimeler:
Esthetic Hair TurkeyTurkey Saç Ekimi
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