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Eskişehir'de mutasyonlu virüs paniği! 35 yaşındaki kadın tedaviye alındı

Eskişehir'de 35 yaşındaki bir kadının Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:30
Eskişehir'de mutasyonlu virüs paniği! 35 yaşındaki kadın tedaviye alındı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan bir açıklamada koronavirüsün mutasyona uğramış olan halinin 17 ayrı şehirde göründüğünü bildirmesi sırasında bu 17 şehrin hangileri olduğuna dair net bir bilgi paylaşımı yapılmamıştı.

Bugün Eskişehir’de yaşayan 35 yaşındaki bir kadının rahatsızlanarak Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde gittiği ve burada yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Osmangazi Üniversitesi'nde yapılan analizlerde ise virüsün mutasyona uğramış durumuyla ortaya çıkan şüphe sonrası hastanın yatırılarak tedavisine başlanıldığı bildirildi. İsmi açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastadan alınmış olan öneklerin kesin tanı sonuçlarının incelenmesi için Sağlık Bakanlığı’na gönderildiği bildirilirken Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, hastanın İstanbul bağlantılı olduğunu belirledikleri kaydedilirken kadının temas ettiği kişilerin tespitleri için bir çalışma başlattıkları ifade edildi.



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
EskşehirMutasyonlu VirüsKoronavirüs
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