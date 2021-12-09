Eş üzerinden sağlık yardımı nasıl alınır? Eş üzerinden sağlık yardımı şartları

Eş üzerinden sağlık yardımı alınıp alınmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışan kişinin kanun gereğince bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları, çalışan eş üzerinden her durumda sağlık yardımı almaktadır. Peki çalışan eşin üzerinden sağlık yardımı almak için neler gerekiyor? Eş üzerinden sağlık yardımı alabilmek için aktivasyon işlemleri nasıl yapılır? İşte sigortalı çalışan eş üzerinden sağlık yardımı alma ile ilgili tüm detaylar...

Kanun gereğince belirtilen hükümler doğrultusunda şartlara uygun olan eşler, sigortalı olarak çalışan eşi üzerinden sağlık yardımı alabilir. Genel şartları sağlandığında eş üzerinden kolayca sağlık yardımı alınabilir.

Eş üzerinden sağlık yardımı almak için gereken şartlar

Memur olarak ya da işçi ve esnaf olarak çalışan sigortalı eş aracılığıyla her zaman sağlık yardımı alınabilmektedir. Yardımdan yararlanmak için bazı şartlara uygunluk göstermek gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle sağlık yardımı alacak eşin çalışmıyor olması ve eşin isteğe prim ödememesi, emekli aylığı almaması gereklidir. Bu belirtilen iki koşula uygun olma durumunda kişi genel sağlık sigortası primi ödemeden sigortalı çalışan eşinin üzerinden sağlık yardımını alabilir. Bu yardımı almak için SGK ve sosyal dayanışma vakfı gibi kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmaya gerek yoktur. Sigortasız olan eş, sigortalı çalışan eşi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek eşini bakmakla yükümlü kişi olarak göstererek aktivasyonu gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Eş üzerinden sağlık yardımı alabilmek için aktivasyon işlemleri nasıl yapılır?

Bu yardımdan yararlanmak isteyen kişiler için ilk yapılacak olan şey çalışan eş tarafından aktivasyon işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda eşin genel sağlık sigortası haklarından yararlanması için SGK kayıtlarının elektronik ortamda eşleştirerek aktivasyon işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bakmakla yükümlü olunan haricinde yeni doğan çocukları için de bu işlemi bir defaya özgü yapmak gerekmektedir. Bir defa aktivasyon yapıldığında eşi sigortalı bir işe girmediği sürece herhangi bir aksama olmadan sağlık yardımı devam eder.

Sigortalı çalışanlar ve eşleri elektronik tetikleme işlemleri ile sağlık yardımını hastanelerde ve eczanelerde alabilmir. İşten çıkma, ayrılma, evlenme vb. durumlarda aktivasyon otomatik güncellenir.

Sigortalı eş üzerinden sağlık yardımı nasıl alınır?

Herhangi bir kuruma başvuruda bulunmadan sağlık yardımından yararlanılabilir. Sigortalı çalışan üzerinden emekli aylığı almayan ya da isteğe bağlı prim ödemeyen herkes bu yardımdan yararlanabilir. Eşin yapması gereken yalnızca SGK’da aktivasyon işlemini gerçekleştirmesidir.

Bu kapsamda tek seferlik yapılan aktive etme işlemini daha sonra tekrarlamaya gerek kalmaz. Böylece eşler sağlık yardımından düzenli olarak kesintiye uğramadan yararlanabilir. Ancak ölüm, boşanma gibi durumlarda aktivasyon otomatik güncellenir.

