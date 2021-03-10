Erotomani nedir? Masumiyet dizisi Erotomani hastalığı nedir? Erotomani tedavisi var mı, nasıl anlaşılır?

Masumiyet dizisinde geçen Erotomani hastalığı merak edilmeye başlandı. Bipolar duygu bozukluklarında ataklar sırasında erotomanik hezeyanlar görülebildiğini açıklayan uzmanlar,bu hastalığa sahip olan kişilerin ulaşılması zor olan bir kişinin kendisi ile aşk yaşadığını düşünebildiğini de söylüyor.

Erotomani hastalığı nedir?

Hezeyanlı psikolojik hastalık olarak açıklanmaktadır. Bu hastalığı bulunan kişiler ile sanrıları hakkında herhangi bir tartışmaya girilmemelidir. Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, bu hastalık ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Yaptığı bilgilendirmede ‘Kişi genellikle daha yüksek konumda ya da daha ulaşılması zor konumda olan bir kişinin kendisi ile aşk yaşadığı ya da bir ilişki yaşadığı düşüncesi içerisinde oluyor. Bu kişi zaman zaman işyerinde çalıştığı bir kişi, yolda gördüğü bir yabancı ya da ünlü bir kişi olabiliyor. Bu durum kişi ile tartışılarak çürütülemeyecek ve mantıklı açıklamalar ile ikna edilemeyecek düzeydedir. Kişi bu durumu sistematik bir şekilde savunarak her zaman için bu hezeyanı doğrulayacak açıklamalar bulabiliyor. Yanıma gelmiyor çünkü duyulmasını istemiyor, doğru zamanı bekliyor gibi öneklerden bahsedebiliriz. Zaman zaman kişilerin bu alan dışında başka belirti göstermemeleri ve işlevselliklerinin bozulmamış olduğu gözlemlenebilir.’ ifadelerini kullandı.

Bipolar Bozuklukta Erotomani

Kimlerde görülür?

Psikolog Gökpınar, bipolar duygudurum bozukluklarında ataklar sırasında erotomanik hezeyanlarla karşılaşılabileceğini söyledi. Mesela bir hasta, bir şarkının kendisi için yazıldığını ve şarkının yazarı olan şarkıcının kendisine aşık olduğunu düşünebiliyor.

Bipolar duygudurum bozukluğu,psikotik bozukluk, hezeyanlı bozukluk vb. tanı almış kişilerde görülebilmektedir. Bazı kişilik bozukluğu bulunan kişilerde de bu hastalığın olma ihtimalı olabilmektedir.

Multidisipliner ile tedavi

Cemre Ece Gökpınar, ilaç tedavisi ve psikoterapi ile birlikte bu hastalığın kontrol altında tutulabildiğini söyledi. Kişiye özel tedavi sürecinin olması gerektiğini ve farklı yöntemler uygulanması gerektiğini açıklayan Gökpınar, gerekli olduğu zaman hastaya ek tedaviler de uygulanabileceğini belirtiyor.