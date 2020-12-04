Entübe edilmek nedir? Entübe hasta ne anlama geliyor?

Entübe Ne Demek? Entübe Olmak Ne Anlama Geliyor?

Çin’de başlayarak bütün dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi bütün dünyada etkisini devam ettiriyor. Koronavirüs sürecinde en fazla duyulan ifadelerden birisi olan entübe kelimesinin ne anlama geldiği herkes tarafından merak ediliyor. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Cerrahisi uzmanı Prf. Dr. Sina Ercan entübe etmek ve entübasyon kavramlarının ne anlama geldiğini açıklamıştır.

Entübe Kavramının Anlamı Nedir?

Prof.Dr. Ercan verdiği bilgilerde, kısa bir süredir bütün Dünya toplumlarında yaşandığı gibi ülkemizde de koronavirüs salgınıyla canla başla mücadele içinde olduğumuzu belirtti. İnsanlarda ilk kez görülmesinden dolayı toplumlarda herhangi bir bağışıklık olmadığını, söz konusu olan virüsün insandan insana bulaşmasının yüksek olması nedeniyle Çin’de başlayan salgının büyük bir hızla bütün kıtalara yayılmasından dolayı bu hastalığın pandemi halini aldığını söyledi.

Virüsün en belirgin özellikteki etkilerinin akciğerlerde ve kalp üzerinde ortaya çıktığını ve bundan dolayı da bazı hastaların sokak ortasında aniden ölmelerinin görüldüğünü belirtti. Daha önemli bir sonuç olan solunum yetmezliği gelişen hastaların hızlı bir şekilde kötüleşerek yoğun bakıma alınmaları gerektiğini vurguladı.

Entübe Edilmek Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir?

Prof.Dr. Ercan entübe kavramını hastaların da birçoğunun entübe edilierek ventilatöre, farklı açıklanacak olursa nefes borularına entübasyon tüpü denilen plastik bir boru yerleştirilip hastanın ileri derecede ödemli akciğerlerine solunum desteği vermek amacıyla mekanik solunum cihazına bağlanması olduğunu açıkladı. Akciğerlerde virüsten dolayı enfeksiyonlar oluşmasından dolayı Yetişkin Zorlu Solunum veya Akut Solunum Sıkıntısı Sendromuna (ARDS) bazı yönleriyle benzer olan bir tablo hastaların kendi başlarına solunum yapamamalarına neden olmaktadır. Bundan dolayı hastalar akciğerleri temizlenmek için entübe edilirler ve uyutuldukları için solunumları mekanik solunum cihazları ile desteklenmektedir.

Entübasyon Kimlere Yapılır?

Yoğun bakımlarda yapılan entübasyon ve mekanik ventilasyon süreci, akciğerlerde solunum yetmezliğine yol açabilen hastalıklar için uygulanmaktadır. Bu günlerde çokça bahsedilen entübasyon, Koronavirüs enfeksiyonunun ardından akciğerlerin çok sık etkilenmesi ve giderek artmakta olan hasta sayısıyla beraber entübe hasta ventilatöre bağlanılmaktadır. Bu durum hiçbir ülkeninsisteminin bu derecede talebe hazır olmadığı durumdur.

Bütün salgınların boyutu ve sonuçları değişiklik gösterebilir. Toplum mikrop ile tanışarak bağışıklık kazandıktan sonra yavaşlayarak zamanla durma noktasına gelir. Ancak salgınların bitiminin ardından birçok artçı etkileri meydana gelebilir.

Entübasyon Tedavisi Ve Daha Sonra Yaşanacak Durumlar

Günümüzdeki koronavirüs salgınında aşırı derecede entübasyon ve mekanik ventilasyon tedavisi alan hasta bulunmaktadır. Bu hastaların bir bölümü de gelişmiş tıbbi destek ve tedaviler sonucunda solunum cihazlarından ayrılarak iyileşip tedavi olmaktadır. Yaşanılan tecrübeler sonucunda iyileşen hastalarda ventülasyon tedavisinden kaynaklı akciğer hasarları ve nefes borularında genişleme ya da darlık oluşmaktadır.

Şimdiye kadar nefes darlığı ile doktora giden hastalardan bazıları geçmiş entübasyonlardan kaynaklanan nefes borusu darlıklarının akla getirilmemesi sonucunda hastalarda astım veya Koah gibi tanılar konulduğu ve mekanik bir problem olmasından dolayı herhangi bir fayda sağlamamasına rağmen uzun süreler bu tanılara yönelik ilaç tedavileri verilebilir.

Entübasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar!

Böyle bir salgın dönemi sırasında hastaların öncelikli olarak yoğun bakıma yatırılarak hayatları kurtarılmaya çalışılırken, entübasyon tüpleri ve trakeostomi kanüllerinin balonlarının yüksek basınçla şişirilmemesi, ventilatör setlerinin gerginliği ile bir tarafa doğru aşırı şekilde çekilmesine müsaade edilmemesi gibi basit önlemlere de dikkat edilmelidir. Alınacak bu önlemler, kritik dönemi başarılı bir tedavi sonrası atlatabilen hastaların ilerleyen günlerde trakea (nefes borusu) darlığı ve problemlerinden etkilenme ihtimalinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

Entübasyonun Geçmişi

1950’li yıllarında Danimarka’da ortaya çıkmış olan çocuk felci(polio) salgınında en başlarda her beş çocuktan dördünde solunum yetmezliğinden kaynaklı ölümler gerçekleşmiştir. Daha sonra doktorların trakeostomi açarak (nefes borusunu ağızdan tüp ile entübe etmek yerine boğazın ön tarafından açılan delikten entübe etmek) el balonu ile hava vermek sureti ile (bu amaçla çok sayıda üniversite öğrencisi gönüllü olarak hastaların akciğerlerine günlerce balonla hava vermiş) solunumu desteklemeleri sonucunda hastalık normal seviyede iyileşmeye ve her beş çocuktan dördü kurtulmaya başlamıştır. Ancak bu iyileşen çocuklar o dönemdeki çelik ve sert kauçuk malzemelerle üretilmiş olan trakeostomi kanüllerinin nefes borusuna verdiği hasardan kaynaklı nefes borusu darlıkları ile hastanelere gitmişlerdir. Entübasyondan kaynaklı nefes borusunda darlık olması durumu teknoloji gelişse de ve tıbbi gelişmelere rağmen geçmişten bu zamana kadar görülen bir rahatsızlıktır.

Koronavirüsün Her Geçen Gün Yeni Özellikleri Ortaya Çıkıyor!

Bu kötü dönemde yeni yeni tanınmaya başlanan ve insanlığın ortak problemi haline gelen Koronavirüs enfeksiyonlarının her geçen gün yeni bir özelliği keşfediliyor. İnsanların düşmanına karşı aralıksız verilen mücadelede eski yöntemlerden faydalanarak sağlık problemlerinin de önlenebileceği unutulmamalıdır.