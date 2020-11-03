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Enkazdan çıkarılan depremzedeler neden folyoya sarılıyor?

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında enkaz altında çıkarılan vatandaşların üzerine neden folyo örtüldüğü merak edilenler arasında yer aldı. Diğer yandan neden depremzedelere su içirilmediği de araştırılan konulardan biri olarak görüldü...

03 Kasım 2020 Salı 19:04
Enkazdan çıkarılan depremzedeler neden folyoya sarılıyor?
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İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında şimdiye kadar 102 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edildi. Diğer yandan 106 kişinin de enkazın altında yaralı bir şekilde çıkarılabildiği ifade edildi. Enkazın altında uzun saatler boyunca mahsur kalan ve sonrasında yapılan çalışmalar ile birlikte dışarı çıkartılabilen vatandaşların üzerine alüminyum folyo örtüldüğü dikkatlerden kaçmadı. Bu alüminyum folyonun neden örtüldüğü görenler tarafından merak edilenler arasında yer aldı.


Enkazdan çıkarılanlara ya da uzun süre uzayda bulunan kişilere yer yüzüne döndükten sonra alüminyum battaniye örtülmektedir. Bunun sebebi alüminyum battaniyenin insanın beden ısısını dengeye alma ve ısı kaybını engellemesidir.

Depremzedelere Neden Su Verilmez?

Depremzedelere neden su verilmediği de merak edilenler arasında yer almaktadır. Deprem sonrasında yıkılan enkazın altında kalan kişilerin ciğerleri, solunum yolları ve mideleri hasar görebilmektedir. Bu nedenle kurtarma sırasında ağız yolundan beslenme yapılmamaktadır. Gerekli tetkikler yapılana kadar damar yoluyla beslenme yapılmaktadır. Tetkikler sonucunda herhangi bir problem olmaması halinde kişiler ağız yoluyla beslenmeye başlayabilmektedirler.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:04
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