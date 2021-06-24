Engelli sağlık raporu nasıl alınır? Engelli sağlık raporu için şartlar nelerdir, nereye başvurulur?

Engelli sağlık raporu; doğuştan olan ya da daha sonradan gerçekleşmiş bir olay sonrasında kişinin vücut eklemlerinin kullanılamayacağı hale geldiğini belirten bir belgedir. %40 ve üzeri oranda bir engele sahip olan bireylere bir takım ayrıcalıklar tanınıyor ve bu raporda da engelli olan kişinin vücut fonksiyonlarının yüzde kaçını kullanabildiğinin kısmı çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından ya da devlet hastanelerinden alınan raporlar ile kişiye süreli olarak ya da süresiz olarak verilmektedir. Süreli olan raporlar, engelin %40 oranlarında ya da bu oranın üzerinde olup da hastalığının da tedavisinin mümkün olduğu vatandaşlar için verilmektedir. Süresiz olan raporlar ise, engelin %90 oranına sahip olan vatandaşlarımız için verilmektedir. Bu rapor sadece fiziksel olarak engeli olan kişiler için değil, görme bozukluğu olan, kalp ve kan damar hastalıkları olan, zihinsel ya da ruhsal olarak davranış bozuklukları olan engelli vatandaşlar için de geçerli olmaktadır.

Engelli sağlık raporu nasıl alınıyor, bu raporu almak için gereken şartlar neler, engelli vatandaşlar bu raporu nasıl alabilirler? gibi soruların yanıtlarına geçelim.

Engelli bireyler engelli sağlık raporunu nasıl alabilirler?

Raporun alınabilmesi için kanunda rapor ile ilgili yazılmış olan ilgili maddeye bakmak gerekiyor. Bu kanun, engelli raporu hesaplamaları için gereklidir. Birden fazla engele sahip olan kişiler bu kanunda yer alan Balthazard formülü ile kendilerinin çalışma güçlerinin ne kadarını yitirdiklerini öğrenebiliyorlar. Raporu alabilmek için de ilk önce bu formülün hesaplanması gerekiyor. Bu formül de aşağıda maddeler halinde verdiğimiz sıralama ile yapılmaktadır;

Öncelikle engel oranları tespit edilmeli.

Tespit edilen engel oranları arasında en yüksek olan oranı %100’den çıkarılmalıdır.

%100’den çıkarılan en yüksek engel oranının sonucu da tespit edilmiş olan engel oranlarında 2. Sırada yer alan oran ile çarpılmalıdır.

Çarpım işleminin sonucunda da elde edilen sonuç 100’e bölünmelidir.

Bölünme işleminde elde edilen sonuç da en yüksek engel oranına eklenmeli ve bütün bu işlemlerin sonucunda da iki engelin oranları belirlenmiş olmaktadır.

Eğer kişi ikiden fazla engel oranına sahip ise başka bir hesaplama yöntemi uygulanmalıdır.

Engelli raporu hesaplama öneği

Bireyde 2 engel durumu varsa eğer; diyelim ki %30 oranında göz bozukluğu ve %15 oranında da işitme bozukluğu olsun;

% 100 - % 30 = % 70 % 70 x % 15 = % 1050 % 1050 / 100 = % 10,5 % 10,5 + % 30 = 40,5

Engelli raporu almak için gereken şartlar neler?

Kişinin Balthazard formülü sonucunda çıkan oranın %40 olması gerekiyor ya da %40 oranını geçmesi gerekiyor Yaşanan hastalıklar; işitme ve görme, sindirim sistemi, kas ve eklenti, hormonal, kulak burun boğaz ve cilt deri rahatsızlıkları vb. bölümlerden olmalıdır. Bu hastalıklara sahip iseniz, doktorunuzun belirlemiş olduğu ilgili bölümlere giderek muayene olmanız ve muayene olduğunuz her bir faklı doktordan da hastalığınız ile ilgili gerekli imzayı almanız gerekiyor. Rapor alabilmek için başvuru formu için istenen evraklarınız eksiksiz bir şekilde bulundurmanız gerekiyor.

Engelli raporu için gereken evraklar neler?

Engele sahip kişiye ait olan çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf ( bu sayı 2 de olabiliyor ) Engele sahip kişinin nüfus cüzdanının aslı ile 1 adet fotokopisi Kişinin mahkeme tarafından onaylanmış vasilik belgesi Engelli kişinin vasisinin kimlik belgesi Sağlık kuruluna başvuru formu Akli dengesi yerinde olan engelli kişinin eğitim detayları Muayene sonucunda doldurulan gerekli evraklar (yukarıda yer alan 2. maddede ki muayene esnasında doldurmuş olduğunuz evraklardır)

Yukarıda vermiş olduğumuz önekte de engelli kişinin varsayılan oranlar ile engellilik oranı % 40,5 olarak hesaplanmıştır. Bu engelli kişi 60 yaş üzerinde ise yapılan bu işlemler o kişiye de eksiksiz olarak aynı şekilde yapılacak ve tek fark ise çıkan sonuca %10 eklenilmesi gerektiğidir.

Saymış olduğumuz bu evrakların eksiksiz olarak doldurularak gerekli birimlere teslim edilmesi gerekiyor. Aksi durumda raporu almada sıkıntı yaşarsınız ve rapor alma süreciniz de uzamış olur. Muayene işlemlerinizi de eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. Her muayeneden sonra doktordan mutlaka imza almanız ve muayene sürecinizi bitirmeniz gerekiyor çünkü; sağlık kurulunda görevde olan doktorlar o muayenelerin sonucunda karar alıyorlar ve size de raporunuzu veriyorlar.

Uyarı

Sağlık kuruluşundan almış olduğunuz engelli raporunuzun mutlaka ‘’aslı gibidir ’’ şeklindeki kelimelerin yer aldığı kısımlarının birkaç tane kopyasını edinin. Çünkü bu rapor size her yerde kolaylık sağlar ve işinize yarar.

Süresiz olarak verilen engelli raporu nedir?

Engelli olan kişinin hastalıklarının hiçbir şekilde tedavi edilme imkanı yoksa verilen bu rapora süresiz engelli raporu deniyor. Engelli olan kişi bu raporu hayatı boyunca her yerde kullanabilme imkanı elde eder.

Vücut uzvu eksikliği ( ön: kolu olmayan biri ) var ise de kişiye süresiz olarak engelli raporu verilmektedir.

Zihinsel olarak engeli olan kişiler de, tedavisi mümkün olmayan zihinsel hastalıklarda süresiz olarak engelli raporu alabilmektedirler.

Doğuştan kaynaklanan görme bozukluğu olan kişiler de süresiz olarak engelli raporu alabiliyorlar.

Engelli sağlık kuruluna başvuru formu nasıl alınıyor?

Engelli sağlık kurulu başvuru formu almak için önce belirlenen kurumlara giderek müracaat etmeniz gerekiyor. Oraya gidince engelli sağlık başvuru formu almanız gerektiğinin talebinde bulunarak muayeneye alınıyorsunuz ve muayene sonucunda size verilen belgeler sayesinde de engelli sağlık kurulu başvuru formunuzu almış oluyorsunuz.

İşte engelli raporu alım yolları

Devlet hastanelerine ya da başka bir sağlık kurumuna giderek engelli raporu başvurusunu talep etmelisiniz. Sağlık kurulu da raporu talep eden engelli bireye belli bir gün süresi veriyor ve verilen bu süre içinde de engeli olan kişinin raporu alabilmek için başvuruda bulunduğu ilgili sağlık kurumuna gitmesi gerekmektedir. Sağlık kurulu tarafından başvuru formunu alabilmek için muayene sırası aldıktan sonra da engelli raporu başvuru formunu doldurmalısınız. Bu formu saklamalı ve her muayene esnasında da doktorunuza ilgili yerleri imzalatmalısınız. Hastane tarafından size verilen evrakta yazan ilgili hastalıkların bölümlerine giderek engeli olan kişiyi muayeneden geçirmelisiniz ve her muayene işleminin bitmesinin ardından da yine doktorunuza ilgili yerleri imzalatmanız gerekiyor. Belgede yer alan gerekli olan bütün muayene işlemleriniz tamamlandıktan sonra da elinizde bulunan bu belgeyi engelli raporu toplama görevlisine teslim etmelisiniz. Rapor görevlisi de ilgili bütün araştırmalarını yaptıktan sonra size bilgi verecektir.

Engelli raporu nereden alınıyor?

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve engelli sağlık raporunu almak için belirlenmiş olan şartları taşıyan kişi özel bir hastaneye başvuruda bulunarak engelli raporunu alabilmektedir.

taşıyan kişi özel bir hastaneye başvuruda bulunarak engelli raporunu alabilmektedir. Devlet hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen devlet hastanelerinden de kolay bir şekilde engelli raporu almak için başvuruda bulunarak raporunuzu alabilirsiniz.

Üniversite hastanesi, engelli raporu vermeye yetkili olan üniversite hastanelerinden de başvuruda bulunduktan sonra engelli raporunuzu alabiliyorsunuz.

Peki engelli sağlık raporu sorgulaması nasıl yapılıyor?

E-devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte giriş yapmanız gerekiyor. Eğer herhangi bir hesabınız veya şifreniz yok ise de PTT şubelerine giderek çok kolay bir şekilde e-Devlet şifresi alabilirsiniz.

Hesaba giriş yaptıktan sonra da ekranda sağ üst köşede bulunan arama kısmına ‘’ engelli sağlık kurulu raporu ‘’ yazacaksınız.

Arama sonucunda e-imzalı engellilik sağlık kurulu raporu karşınıza çıkacak ve karşınıza çıkan imzalı raporunuzu indirmeniz gerekiyor. Online olarak indirmeniz gerekmektedir.

Engelli raporu alabilmek için gidilmesi gereken sağlık bölümleri nelerdir?

Göz hastalıkları bölümü İç hastalıklar bölümü Kulak burun boğaz bölümü Ruh ve sinir hastalıkları bölümü Ortopedi ve nöroloji bölümü Genel cerrahi bölümü Onkoloji ( kanser ) bölümü

Engelli raporu almak engeli olan vatandaşlara ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Engeli olan kişiler almış oldukları bu rapor sayesinde otobüs, minibüs, metro, feribot, yolcu uçağı, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ücret karşılığı olmadan binebiliyorlar. Bu avantajın yanında ayrıca; engelli olan kişinin vasisi de bu toplu taşım araçlarından ücret karşılığı olmadan faydalanabilmektedir. Başka bir seyahat yöntemi de vapur ve otobüs biletleridir. Biletler bu vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmiyor ancak engeli olan kişiye ve engelli kişinin vasisine de bilet alırken belli miktarda bir indirim uygulanıyor.

Başka bir güzel olan avantajı da; engelli raporu olan kişi kendisine ait bir otomobil sahibi olmak istediğinde ÖTV olmadan otomobilini alabilmektedir. Yine devlete bağlı olan kurum ve kuruluşlarda da öncelik hakkına sahiptir. Bu kişilere 200 metre kare alana emlak vergisi de talep edilmiyor ve yine gelir vergisi durumundan da faydalanma haklarına sahi oluyorlar. Operatörler tarafından umumi olmadan bir takım özel indirimler yapan GSM şirketleri vardır. ÖSYM de hazırladığı toplu sınavlarda engelli raporu olanlara ayrıcalıklı bir sınav oturumu sağlamaktadır.