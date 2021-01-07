İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 07-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 23:41
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
Takip Et:

Engelli raporu alacak kişiler bu raporu süreli bir şekilde elde etmektedir. Raporu alan kişilerin rapor süreleri bitene kadar bu raporu kullanmaları mümkündür. Ancak rapor süresinin dolmasının ardından kişiler hastanelere başvurarak tekrar bu rapordan almalıdırlar. Eğer kişinin engeli ortadan kalktıysa yine kişiler raporun değişmesi adına hastaneye başvurmalıdır.

Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir?

Engelli sağlık raporu süreli ve süresiz olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Kişiler engelli raporunu yenilemek istediklerinde eski raporlarını da yanlarında bulundurmalıdır. Kişilerin engeline göre raporları 2 yıl veya 5 yıl sürelik olarak verilir. Bu kişiler sürelerin dolması halinde hastaneye başvurarak yeniden rapor almalıdır.

Doğuştan engelli olarak dünyaya gelen kişilere raporlar süresiz olarak verilmektedir. Bu kişilerin süresiz olarak rapor almasının sebebi engellerinin değişmeyecek veya bitmeyecek olmasından dolayıdır.

Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?

  • Engelli kişi veya yakın dereceden akrabası tarafından doldurulması gereken sağlık raporu yenileme başvuru formu bulunmaktadır. Bu formu eksiksiz doldurması gereken kişiler bu raporlara hastanelerden ulaşabilmektedir.
  • Rapor alacak kişinin kimlik bilgileri
  • Kişiye ait 5 adet vesikalık fotoğraf

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme başvuru nasıl yapılır?

Bir kişinin engelli sağlık raporu alabilmesi için en az %40 engel oranına sahip olması gerekir. Bu oranı sağlayan kişilere hastaneler tarafından engelli raporu verilmektedir. Eğer daha önceki raporunda %40 ve üzeri engeli olan kişilerin yeni raporda engelinin %40’ın altında düştüğü tespit edilirse bu kişilere engelli raporu verilmemektedir.

Hastaneler tarafından verilen rapor, hastane sağlık kurulunun bir araya geldiği günlerde kişilere verilmektedir. Rapor alacak kişiler ilk önce birçok muayeneden geçirilmektedir. Muayenelerin sonucunda kişinin engel oranı doktorlar tarafından belirlenir ve ona göre kişilere rapor verilir.

Engelli sağlık kurulu raporu yenileyecek kişi için kaç hekimin muayenesi gereklidir?

Engelli raporu bulunan bir kişi raporunu yenilemek için tekrar rapor alma işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bu işlemler için hastaneye başvuran kişiler, sağlık kurulunun toplanması ile muayene edilir. Bir kişinin sağlıklı bir biçimde engelinin olup olmadığının anlaşılabilmesi adına kurulda en az 8 farklı branştan doktorun bulunması gerekir.

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi ücretli midir?

Engelli raporunu yenileyecek kişiler için hastaneler tarafından bir ücret istenmemektedir. Bunun nedeni kişilerin bu raporu almak zorunda olmasından kaynaklanır. Kişiler bu raporun süresi dolduktan sonra raporu yenilemekle sorumlu ve zorunlu oldukları için hastaneler bu kişilerden herhangi bir ücret alamazlar.

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir?

  • Rehabilitasyonda eğitim alacan çocuklar haricinde engelli raporunu yenilemek isteyen kişiler, yenileme muayenelerine eski raporuyla gelmelidir.
  • Eski raporu ile gelen kişilerin yeni muayeneler sonucunda da en az %40 ve üzeri bir engelinin olması gerekir.
  • Raporunu yenilemek isteyen kişiler, tüm branşlardaki muayeneleri olmak zorundadır. Eksik muayene sonucu engel raporu yenilenmemektedir.

Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?

  • Alınan yenileme raporu en az 2 nüsha şeklinde alınmalıdır.
  • Alınan kopya raporların üzerinde aslı gibidir damgası bulunmalıdır.
  • Aslı gibidir damgası bulunmayan kopya raporlar için kişilerin notere başvurması gerekir.

Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yararlar sağlar?

  • Kişiler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanır.
  • Vergi indirimlerinden yararlanır.
  • Okul ve sınavlarda öncelikleri olur.
  • Araç alacak engellilere ÖTV indirimi uygulanır.
  • GSM operatörleri kolaylık sağlar.
  • Ücretsiz park, özel park alanı, özel araç yerleştirme gibi imkanlar sağlanır.

Engelli sağlık kurulu raporu üzerinde engel oranı bulunur mu?

Hastane kurulları tarafından muayeneler sonucu alınan engelli raporunun üzerinde % halinde engel oranı bulunmamaktadır. Raporda bulunan karekodun okutulması halinde kişinin engel oranı ve geri kalan detaylı hastalık bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır?

E-devlet sistemine giriş yapan kişiler arama butonunda rapor sorgulamayı aratmaları halinde kolayca raporlarına ulaşabileceklerdir. Rapora ulaşan kişiler rapor detaylarına da bu sayfadan erişim sağlayabilir.

Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması nasıl yapılır?

E-devlet sistemine giriş yapan kişiler, hizmetler bölümüne giriş yaparak oradan sorgulama işlemleri sayfasına giriş yapmalıdır. Sorgulama işlemlerine giriş yapan kişiler rapor sorgulama butonuna tıklayarak sağlık raporlarına ulaşabilirler.

Engelli sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi ne kadardır?

Engelli vatandaşlara hastane sağlık kurulları tarafından verilen engelli raporlarının süreleri kişinin hastalığına ve hastalık derecesine göre değişiklik göstermektedir. Kişilere verilen en düşük engelli raporu 2 yıllık olurken, engelli raporunu yenilemek isteyen kişilerin muayenesi sonucu engel oranında bir değişiklik gözlemlenmemesi halinde kişiye sürekli rapor verilmektedir. Ayrıca doğuştan engelli olan ve engel durumu değişmeyecek hastalıklar barındıran kişilere süresiz rapor verilmektedir.



Son Güncelleme: 07.01.2021 23:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika Biontech aşısı açıklaması!
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika Biontech aşısı açıklaması!
7 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı
7 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Chapler Sendromu hastalığının tedavisini bulan Türk doktora tıp dünyasından övgü
Chapler Sendromu hastalığının tedavisini bulan Türk doktora tıp dünyasından övgü
Aşı uygulamaları nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı'nın resmi yazısı 81 ile gönderildi
Aşı uygulamaları nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı'nın resmi yazısı 81 ile gönderildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Popüler Haberler

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2020 Steam indirim tarihleri
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 7 Ocak 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Ruhsat seri numarası nereden öğrenilir? E-Devlet kapısı sorgulama sistemi
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Alev Alev dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Show TV yeni dizisi Alev Alev'nun reyting oranları
Engelli maaşı kesilme sebepleri nelerdir?
BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Menajerimi Ara bugün var mı, yok mu neden yok? 15 Kasım Pazar 2020 Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm bu hafta neden yok?
Atiye dizisi kaç sezon olacak? Atiye 2. sezondan sonra yayınlanmaya devam edecek mi?
Babil dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve mekanları
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 12 - 13 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları
Esnaf için en iyi ticari hesap ve hizmetler sunan banka hangisidir? Ocak 2021
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
AGİ tutarları Ocak 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.