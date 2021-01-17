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Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 17.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 23:41
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
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Engelli raporu alacak kişiler bu raporu süreli bir şekilde elde etmektedir. Raporu alan kişilerin rapor süreleri bitene kadar bu raporu kullanmaları mümkündür. Ancak rapor süresinin dolmasının ardından kişiler hastanelere başvurarak tekrar bu rapordan almalıdırlar. Eğer kişinin engeli ortadan kalktıysa yine kişiler raporun değişmesi adına hastaneye başvurmalıdır.

Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir?

Engelli sağlık raporu süreli ve süresiz olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Kişiler engelli raporunu yenilemek istediklerinde eski raporlarını da yanlarında bulundurmalıdır. Kişilerin engeline göre raporları 2 yıl veya 5 yıl sürelik olarak verilir. Bu kişiler sürelerin dolması halinde hastaneye başvurarak yeniden rapor almalıdır.

Doğuştan engelli olarak dünyaya gelen kişilere raporlar süresiz olarak verilmektedir. Bu kişilerin süresiz olarak rapor almasının sebebi engellerinin değişmeyecek veya bitmeyecek olmasından dolayıdır.

Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?

  • Engelli kişi veya yakın dereceden akrabası tarafından doldurulması gereken sağlık raporu yenileme başvuru formu bulunmaktadır. Bu formu eksiksiz doldurması gereken kişiler bu raporlara hastanelerden ulaşabilmektedir.
  • Rapor alacak kişinin kimlik bilgileri
  • Kişiye ait 5 adet vesikalık fotoğraf

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme başvuru nasıl yapılır?

Bir kişinin engelli sağlık raporu alabilmesi için en az %40 engel oranına sahip olması gerekir. Bu oranı sağlayan kişilere hastaneler tarafından engelli raporu verilmektedir. Eğer daha önceki raporunda %40 ve üzeri engeli olan kişilerin yeni raporda engelinin %40’ın altında düştüğü tespit edilirse bu kişilere engelli raporu verilmemektedir.

Hastaneler tarafından verilen rapor, hastane sağlık kurulunun bir araya geldiği günlerde kişilere verilmektedir. Rapor alacak kişiler ilk önce birçok muayeneden geçirilmektedir. Muayenelerin sonucunda kişinin engel oranı doktorlar tarafından belirlenir ve ona göre kişilere rapor verilir.

Engelli sağlık kurulu raporu yenileyecek kişi için kaç hekimin muayenesi gereklidir?

Engelli raporu bulunan bir kişi raporunu yenilemek için tekrar rapor alma işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bu işlemler için hastaneye başvuran kişiler, sağlık kurulunun toplanması ile muayene edilir. Bir kişinin sağlıklı bir biçimde engelinin olup olmadığının anlaşılabilmesi adına kurulda en az 8 farklı branştan doktorun bulunması gerekir.

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi ücretli midir?

Engelli raporunu yenileyecek kişiler için hastaneler tarafından bir ücret istenmemektedir. Bunun nedeni kişilerin bu raporu almak zorunda olmasından kaynaklanır. Kişiler bu raporun süresi dolduktan sonra raporu yenilemekle sorumlu ve zorunlu oldukları için hastaneler bu kişilerden herhangi bir ücret alamazlar.

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir?

  • Rehabilitasyonda eğitim alacan çocuklar haricinde engelli raporunu yenilemek isteyen kişiler, yenileme muayenelerine eski raporuyla gelmelidir.
  • Eski raporu ile gelen kişilerin yeni muayeneler sonucunda da en az %40 ve üzeri bir engelinin olması gerekir.
  • Raporunu yenilemek isteyen kişiler, tüm branşlardaki muayeneleri olmak zorundadır. Eksik muayene sonucu engel raporu yenilenmemektedir.

Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?

  • Alınan yenileme raporu en az 2 nüsha şeklinde alınmalıdır.
  • Alınan kopya raporların üzerinde aslı gibidir damgası bulunmalıdır.
  • Aslı gibidir damgası bulunmayan kopya raporlar için kişilerin notere başvurması gerekir.

Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yararlar sağlar?

  • Kişiler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanır.
  • Vergi indirimlerinden yararlanır.
  • Okul ve sınavlarda öncelikleri olur.
  • Araç alacak engellilere ÖTV indirimi uygulanır.
  • GSM operatörleri kolaylık sağlar.
  • Ücretsiz park, özel park alanı, özel araç yerleştirme gibi imkanlar sağlanır.

Engelli sağlık kurulu raporu üzerinde engel oranı bulunur mu?

Hastane kurulları tarafından muayeneler sonucu alınan engelli raporunun üzerinde % halinde engel oranı bulunmamaktadır. Raporda bulunan karekodun okutulması halinde kişinin engel oranı ve geri kalan detaylı hastalık bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır?

E-devlet sistemine giriş yapan kişiler arama butonunda rapor sorgulamayı aratmaları halinde kolayca raporlarına ulaşabileceklerdir. Rapora ulaşan kişiler rapor detaylarına da bu sayfadan erişim sağlayabilir.

Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması nasıl yapılır?

E-devlet sistemine giriş yapan kişiler, hizmetler bölümüne giriş yaparak oradan sorgulama işlemleri sayfasına giriş yapmalıdır. Sorgulama işlemlerine giriş yapan kişiler rapor sorgulama butonuna tıklayarak sağlık raporlarına ulaşabilirler.

Engelli sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi ne kadardır?

Engelli vatandaşlara hastane sağlık kurulları tarafından verilen engelli raporlarının süreleri kişinin hastalığına ve hastalık derecesine göre değişiklik göstermektedir. Kişilere verilen en düşük engelli raporu 2 yıllık olurken, engelli raporunu yenilemek isteyen kişilerin muayenesi sonucu engel oranında bir değişiklik gözlemlenmemesi halinde kişiye sürekli rapor verilmektedir. Ayrıca doğuştan engelli olan ve engel durumu değişmeyecek hastalıklar barındıran kişilere süresiz rapor verilmektedir.



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:41
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