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Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama

Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 12:11
Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama
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Engelli raporu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Devlet engelli vatandaşlara sosyal devlet anlayışı gereği bazı yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak için engelli vatandaşların engelli raporu alması gerekmektedir. Daha önce engelli raporu almak için birçok kuruma başvurmak gerekirken, pandemi nedeniyle başvurular artık online olarak daha hızlı yapılıyor.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporunun alınabilmesi için öncelikle devlet hastanesi ya da üniversite hastanelerinden heyet raporu alınması gerekir. Birçok bölümden uzman doktorun muayenesi sonrası heyet raporu alınır. Bu raporun sorgulaması ise e-Devlet sisteminden yapılır.

Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır?

Engelli raporu sorgulaması için e-Devlet sistemine giriş yapın. Ardından arama bölümüne engelli raporu sorgulaması yazın. Karşınıza çıkan ekranda engelli raporunun sonucunu ve detaylarını görebilirsiniz. E-Devlet engelli raporu sorgulaması için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-sorgulama

Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?

Bazı hastalıklar geçici süre engelli raporu alınmasına neden olur. Bu gibi durumlarda kişiye belli bir süreliğine engelli raporu verilir. Bu raporun süresini de yine e-Devlet sisteminde öğrenebilirsiniz. Verilen engelli raporlarının üzerinde raporun bitiş tarihine de yer verilir.

Engelli rapor sorgulama telefon numarası kaç?

E-Devlet sisteminin yanı sıra 184 SABİM hattı üzerinden de sağlık raporu sorgulaması yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 12:11
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Anahtar Kelimeler:
Engelli Raporu
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