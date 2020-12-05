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Engelli malullük durumu tespiti nasıl yapılır? Engelli malullük başvuru şartları

Sigortalı kişinin malullük maaşı alabilmesi için engelli malullük durumu tespiti yapılması gerekmektedir. Engelli malullük durumu tespitinin nasıl yapıldığı ve engelli malullük başvuru şartlarına ilişkin detaylara içeriğimizde yer verdik.

05 Aralık 2020 Cumartesi 23:02
Engelli malullük durumu tespiti nasıl yapılır? Engelli malullük başvuru şartları
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Engellilik malullük durumu tespit edilmesi, 4A ve 4B sigortalıları için ‘Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ kapsamında yapılmaktadır. 4C sigortalıların malullük durumu tespiti ise çalıştıkları kurumun ilgili yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Engelli malullük tespiti sonrasında aylık alabilmek için engel oranının en az %40 olması gerekmektedir.

Engelli malullük başvuru şartları

Sigortalı kişinin maluliyet maaşı alabilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar şöyledir:

Kişinin en az 10 yıllık sigortalı olması,

Toplam 1.800 prim günü uzun vadeli sigorta kollarından prim ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Başka birinin bakımına muhtaç olduğuna dair karar verilmişse kişinin 10 yıl sigortalılık şartı aranmamaktadır. Ancak 1.800 prim günü ödenmiş olmalıdır.

Kişinin işe başladığı tarihte malullük durumu bulunuyor ise kurum tarafından sayılmamaktadır. Yalnızca yaşlılık sigortasının erken emeklilik şartları kapsamındaki kişi değerlendirmeye alınmaktadır.

Engelli malullük durumu tespiti kimler tarafından yapılır?

Kurumlar tarafından görevlendirilen sağlık kurulu malullük durumu tespiti yapmaktadır. Malullük oranı çalışma gücü kaybı, meslekte kazanma gücü kaybı oranları ve erken yaşlanma durumu gibi hususlar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Sağlık kurulu tarafından yapılan malullük tespiti sonrasında 3 karar verilmektedir. Bu kararlar doğrultusunda kişinin malul olduğuna karar verilebileceği gibi malul olmadığına da karar verilebilir ve ara karar da çıkabilmektedir.

Malullük aylığı için nereye başvuru yapılır?

Malullük aylığı almak isteyen sigortalının, bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular yazılı olarak alınmaktadır. Başvuru sonrasında kişi, engelli malullük durumu tespiti için hastaneye sevk edilmektedir.



Son Güncelleme: 05.12.2020 23:02
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Anahtar Kelimeler:
EngelliMalullükAylık
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