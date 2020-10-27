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Emzirme döneminde anneler nasıl beslenmelidir?

Kadınların en hassas dönemleri annelik dönemleridir. Özellikle yeni doğum sonrasında emzirme işleminin nasıl yapılacağı, emzirme döneminde nasıl beslenilmesi gerektiği en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Emzirme döneminde annelerin nasıl beslenmesi gerektiği uzmanlar tarafından açıklandı.

27 Ekim 2020 Salı 08:27
Emzirme döneminde anneler nasıl beslenmelidir?
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Hamilelik dönemi, kadınların en hassas dönemlerinden biridir. Yeni doğum sonrasında bebeğin nasıl emzirilmesi konusunda birçok merak edilen soru vardır. Emzirme döneminde tüketilen gıdalar süt ile bebeğe aktarılmaktadır. Bu açıdan annenin yediğine içtiğine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Kadınların en hassas dönemleri annelik dönemleridir. Özellikle yeni doğum sonrasında emzirme işleminin nasıl yapılacağı, emzirme döneminde nasıl beslenilmesi gerektiği en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Emzirme döneminde annelerin nasıl beslenmesi gerektiği uzmanlar tarafından açıklandı.

Emzirme Döneminde Neden İyi Beslenmek Gerekir?


Emzirme döneminde annenin tükettiği tüm besinler süt yolu ile bebeğe geçeceğinden annenin yediğine ve içtiğine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bebeklerin sağlıklı ve sıhhatli büyümeleri açısından annelerin beslenmeleri de çok önemlidir. Bebeklerin gelişim çağında temel besin ihtiyaçları anne sütünden karşılanmaktadır. Annenin sağlıklı beslenmesi, bebeğin sağlıklı olması anlamına gelmektedir.

Emzirme Döneminde Anneler Nasıl Beslenmeli?

  • Emzirme döneminde haftada iki balık yemek gerekmektedir. Balıkta omega 3 yağı bulunduğundan anne sütünün kalitesini artıracaktır.
  • Bu dönemde her gün en az 1 yumurta yemek gerekmektedir. Yumurta önemli bir protein kaynağıdır.
  • Annelerin de süt içmesi gereklidir. Her gün en az 1 bardak süt içmekte fayda vardır. Ayrıca yoğurt ve peynir tüketmek de gereklidir.
  • Bu süreçte tahıllara yönelmek önemlidir. Annenin her gün makana ve pilav gibi tahıl ürünlerini tüketmesi gereklidir.
  • Emzirme döneminde proteinli gıdalar tüketmek gereklidir. Özellikle et, süt, yumurta, köfte ve tavuk gibi gıdalara yönelmek gerekiyor. Günde 5 adet kırmızı et köftesi tüketmek uygun olacaktır.
  • Bu dönemde haftada iki kez bitkisel protein kaynakları tüketilmesi gerekiyor. Bu açıdan baklagiller çok önemlidir. Emzirme döneminde baklagiller yüzünden bebekte gaz oluşabilir. Gaz oluşmaması için baklagilleri tencerede haşlama şeklinde tüketmemek gerekir. Pişirme suyuna da dikkat edilmesi lazımdır.
  • Bu süreçte D vitamini almak da önemlidir. D vitamini güneşten alınan vitamin çeşididir. Bu açıdan günde en az 15 dakika güneşte kalmak faydalı olacaktır.
  • Yemeklerinizde iyotlu tuz kullanmanız daha iyi olacaktır. Bebek iyota da ihtiyaç duyar.
  • Bu dönemde kafein içermeyen kahve, ıhlamur, papatya, nane ve açık çay gibi içecekler tüketilmelidir. Şekersiz içilmesinde fayda vardır.
  • Bu dönemde bir avuç miktarında her gün meyve ve sebze tüketmek iyi olacaktır. Kırmızı meyvelerde antosiyan ve likopen gibi besinler bulunur. Bu besinleri ahududu, nar, greyfurt, kızılcık, kırmızı biber, karpuz, kuşbunu olarak sıralayabiliriz.
  • Ayrıca turuncu renkli sebze ve meyveler de yenilmelidir. Bunlarda bol miktarda A vitamini bulunur. Şeftali, bal kabağı, nektari, mango, portakal, ananas, malta eriği, papaya, sarı biber, limon, sarı domates, mısır, patates, kavun ve kayısı gibi ürünlerden tüketmek gereklidir.
  • Yeşil meyveler de tüketilmelidir. Bu sebze ve meyveler C vitamini açısından oldukça zengindir. Erik, kivi, üzüm, lime, tere, dereotu, brokoli, avokado, nane, lahana, fasulye, bezelye, kuşkonmaz, salatalık, Brüksel lahanası, dolmalık ve sivri biber, kabak, pazı, ıspanak ve semizotu gibi şeyler tüketilmelidir.
  • Mor renkli sebze ve meyveler de tüketilmelidir. Bu besinler arasında kırmızı pancar, patlıcan, ahududu, kiraz, vişne, kan portakalı, böğürtlen, mor üzüm, kuş üzümü, kuru üzüm, dut, kırmızı soğan, mor erik, incir, yaban mersini, mor lahana gibi besinlerdir.
  • Ayrıca beyaz renkli sebze ve meyveler de önemlidir. Bu ürünler sindirim sistemini güçlendirmektedir. Bu besinler arasında pırasa, enginar, kereviz, hindiba, yer elması, turp, patates, mantar, zencefil, soğan, muz, beyaz lahana, kanabahar, ayva, armut, elma gibi ürünler sindirim sisteminizi güçlü tutacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz sebzeler, meyveler, tahıllar ve baklagiller hamilelik döneminde olduğu gibi emzirme döneminde de tüketilmesi gereken gıdalardır. Kırmızı et, beyaz et ve balık da tüketilmesi gereken et ürünleri arasında yer alır. Bu gıdaları tükettiğiniz takdirde emzirme döneminizde bebeğinizin daha sağlıklı olabilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede bebeğiniz daha sağlıklı ve sıhhatli bir birey olarak yaşamını devam ettirecektir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 08:27
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Anahtar Kelimeler:
Emzirme DönemiAnneBeslenme
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