İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Emniyet polislere koronavirüs aşısı randevusu verilmeye başladığını duyurdu!

Koronavirüs aşılama süreci devam ederken, Bakanlık tarafından açıklanan meslek grublarına göre aşı olacaklarda 2. grupta bulunan polislere koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı.

06 Nisan 2021 Salı 11:56
Emniyet polislere koronavirüs aşısı randevusu verilmeye başladığını duyurdu!
Takip Et:

Ocak ayı başında başlayan koronavirüs aşılama süreci zaman zaman yavaşlamış olsada süreç devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan aşı takvimi yol haritasına göre vatandaşlar ve meslek grupları koronavirüs aşılarını vurulmaya devam ediyorlar.

Son olarak açıklanan karara göre 60 yaş üzeri vatandaşlar ve bu kişilerin eşleri randevu alıp koronavirüs aşısı vurulabiliyor.

Öte yandan bakanlığın açıkladığı meslek gruplarına göre de aşılama takvimi devam ediyor. Bu kapsamda 2. meslek grubunda bulunan polisler için aşılama süreci başladı.

POLİSLERE AŞI RANDEVULARI VERİLMEYE BAŞLANDI

 

Emniyet yapmış olduğu açıklamada, e-nabız sistemi üzerinden polislere korona virüs aşısı için randevu verilmeye başlandığını duyurdu.

Çin'den getirilen aşılar ve Avrupa'dan getirilen aşılar iki doz olacak şekilde 28 gün arayla randevu alan kişilere yapılıyor.



Son Güncelleme: 06.04.2021 11:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PolisAşıKoronavirüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olanlar ne zaman aşı olacak?
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 yaşında olanlar ne zaman aşı olacak?
Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!
Koronavirüs bir dakikada bulaşıyor!
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı?
Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?
Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?

Popüler Haberler

Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Emekli maaşını yüksek almanın yolları nedir? 2021 Emekli maaşım nasıl yükselir
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Ehliyet alımına nasıl başvurulur? 2021 ehliyet nasıl çıkarılır?
İmza beyannamesi için ne gereklidir? 2021 imza beyannamesi almak için gerekli belgeler
Zatürre aşısı koronadan korur mu? Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Açık cezaevi izinlerinde son durum ne, izinler uzatıldı mı?
Şarkılar Bizi Söyler neden yayınlanmadı? İbo Show'un rakibi yayın hayatına veda mı etti?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Askerlik borçlanması nedir? 2021 Askerlik borçlanması primleri nasıl ödenir?
Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yanak estetiği güncel fiyat listesi 2021
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Aile hekimi sorgulama işlemi nerelerden yapılır? 2021 Adresim hangi aile hekimine bağlı
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.