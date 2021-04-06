Emniyet polislere koronavirüs aşısı randevusu verilmeye başladığını duyurdu!

Ocak ayı başında başlayan koronavirüs aşılama süreci zaman zaman yavaşlamış olsada süreç devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan aşı takvimi yol haritasına göre vatandaşlar ve meslek grupları koronavirüs aşılarını vurulmaya devam ediyorlar.

Son olarak açıklanan karara göre 60 yaş üzeri vatandaşlar ve bu kişilerin eşleri randevu alıp koronavirüs aşısı vurulabiliyor.

POLİSLERE AŞI RANDEVULARI VERİLMEYE BAŞLANDI

Öte yandan bakanlığın açıkladığı meslek gruplarına göre de aşılama takvimi devam ediyor. Bu kapsamda 2. meslek grubunda bulunanler için aşılama süreci başladı.

Emniyet yapmış olduğu açıklamada, e-nabız sistemi üzerinden polislere korona virüs aşısı için randevu verilmeye başlandığını duyurdu.

Çin'den getirilen aşılar ve Avrupa'dan getirilen aşılar iki doz olacak şekilde 28 gün arayla randevu alan kişilere yapılıyor.