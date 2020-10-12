El ve ayak bakımının en önemli noktaları

Özellikle yaz aylarında açık ayakkabılar giyilmesi sebebi ile ayak bakımı önem taşımaktadır. Sürekli görünen ellerimizin de sağlıklı ve bakımlı görünmesi için el ve ayak bakımları ihmal edilmemelidir. Peki el ve ayak bakımı nasıl yapılır?

El ve Ayak Bakımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Kadınlar ve erkekler için bakımlı olup olmadıklarının en büyük göstergesi de ellerin bakımıdır. Sürekli görünür olan eller ve tınaklara çeşitli bakımlar uygulanmalıdır. Bu bakımlar uygulanırken cildin temiz olması, doğal ürünler kullanılarak bakım yapılması ve cildin devamlı nemlendirilmesi gereklidir.

El ve Ayak Bakımı Nasıl Yapılır?

El ve ayaklara manikür ve pedikür uygularken ilk olarak sıcak ve kremli bir su ile el ve ayaklar yumuşatılmalıdır. Daha sonra ölü derilerden temizleyerek etlerin kesilmesi ve tınakların törpülenmesi gereklidir. El ve ayaklar için üretilen peelinglerle de ölü derilerden kurtulunabilir. Doğal peeling için türk kahvesinin telvesi ve şeker kullanılabilir.

El ve Ayak Bakımında Nasıl Ürünler Kullanılmalıdır?

Aloe vera nemlendirme özelliği ile el ve ayak bakımında kullanılabilecek doğal ürünlerden birisidir. Ayrıca salatalık, karbonat ve bal da bakımda kullanılabilecek ürünlerdir. Bakımları uygularken düzenli yapılması gereklidir. Haftada bir kez yapılması uygun olacaktır. El ve ayaklarda oluşan deri hastalıklarının önlenmesi için bakımlar yapılmalıdır. Egzama, nasır gibi rahatsızlıklardan korunma için el ve ayaklar temiz tutulmalı, ölü derilerden arındırılmalı, doğal yağlar ile bakım yapılmalı ve sürekli nemlendirilmelidir.