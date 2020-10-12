İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

El ve ayak bakımının en önemli noktaları

El ve ayaklar vücudun en önemli yerlerinden birisidir. Bu sebeple bakımına da ayrı önem verilmelidir. El ve ayak bakımı düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

12 Ekim 2020 Pazartesi 23:20
El ve ayak bakımının en önemli noktaları
Takip Et:

Özellikle yaz aylarında açık ayakkabılar giyilmesi sebebi ile ayak bakımı önem taşımaktadır. Sürekli görünen ellerimizin de sağlıklı ve bakımlı görünmesi için el ve ayak bakımları ihmal edilmemelidir. Peki el ve ayak bakımı nasıl yapılır?

El ve Ayak Bakımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Kadınlar ve erkekler için bakımlı olup olmadıklarının en büyük göstergesi de ellerin bakımıdır. Sürekli görünür olan eller ve tınaklara çeşitli bakımlar uygulanmalıdır. Bu bakımlar uygulanırken cildin temiz olması, doğal ürünler kullanılarak bakım yapılması ve cildin devamlı nemlendirilmesi gereklidir.


El ve Ayak Bakımı Nasıl Yapılır?

El ve ayaklara manikür ve pedikür uygularken ilk olarak sıcak ve kremli bir su ile el ve ayaklar yumuşatılmalıdır. Daha sonra ölü derilerden temizleyerek etlerin kesilmesi ve tınakların törpülenmesi gereklidir. El ve ayaklar için üretilen peelinglerle de ölü derilerden kurtulunabilir. Doğal peeling için türk kahvesinin telvesi ve şeker kullanılabilir.

El ve Ayak Bakımında Nasıl Ürünler Kullanılmalıdır?

Aloe vera nemlendirme özelliği ile el ve ayak bakımında kullanılabilecek doğal ürünlerden birisidir. Ayrıca salatalık, karbonat ve bal da bakımda kullanılabilecek ürünlerdir. Bakımları uygularken düzenli yapılması gereklidir. Haftada bir kez yapılması uygun olacaktır. El ve ayaklarda oluşan deri hastalıklarının önlenmesi için bakımlar yapılmalıdır. Egzama, nasır gibi rahatsızlıklardan korunma için el ve ayaklar temiz tutulmalı, ölü derilerden arındırılmalı, doğal yağlar ile bakım yapılmalı ve sürekli nemlendirilmelidir.



Son Güncelleme: 12.10.2020 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#el Ve Ayak #bakım#Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!
Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!
Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama
Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama
Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim Covid-19 verilerini duyurdu!
Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim Covid-19 verilerini duyurdu!
Afyonkarahisar'da feci kazada ağır yaralanan kişi ambulans helikopteriyle hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da feci kazada ağır yaralanan kişi ambulans helikopteriyle hastaneye kaldırıldı
Belçika'da koronavirüs vaka sayısı tavan yaptı
Belçika'da koronavirüs vaka sayısı tavan yaptı
11 Ekim vaka tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün bin 502 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
11 Ekim vaka tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün bin 502 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Popüler Haberler

El ve ayak bakımının en önemli noktaları
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2020
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Asgari ücrete 397 TL zam yapılacak!
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2020
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim 2020 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 12 Ekim 2020 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç sezon sürecek?
2020 yılında torun bakım maaşı devam edecek mi? Torun bakım parası nasıl alınır
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Benim Adım Melek Seyran kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Özbasmacı Mermer hakkında bilgiler
Cansu Dere'nin yeni dizis hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
2019 Yılı AÖL Sınav Takvimi Sınav Giriş Yerleri ve Tarihleri
Gelinim Mutfakta Elif neden yok, yarışmaya neden gelmedi? Elif yarışmaya geri gelecek mi?
Yeni çipli kimlik kartları kaybetme harcı ne kadardır? 2020
Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim seti hangi ilde?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Dizisi Hasan Sabbah kimdir? Gerçek tarihte var mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.