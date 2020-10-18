El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte el dezenfektanları dünya çapında çok fazla kullanılmaya başlandı. Birçok toplu alanlarda bulunması gereken dezenfektanların kullanılmasının da sakıncalı olduğu belirtildi. Eczacı Fatih Erhan Çakmaklı yaptığı açıklamada cildi hassas olan kişilerin el dezenfektanı kullanırken dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Fatih Erhan Çakmaklı, bu kişilerin kullandıkları dezenfektanın içeriğini bilerek kullanması gerektiğini aktardı.

Dezenfektanların gerçekten güvenilir olması lazım

Dezenfektanların güvenilir eller tarafından üretilmiş olması gerektiğini açıklayan Çakmaklı, kuaför ve restoran gibi birçok alanda insanlar tarafından çokça kullanılan dezenfektanların içeriğinin insanlar ile paylaşılması gerektiğini aktardı.

Küçük kutularda bulunan dezenfektanları herkesin kullanmasına dikkat çeken Çakmaklı, cildi hassa olan kişilerin de bulunduğunu ve bu kişiler için bazı dezenfektanların tehlike arz ettiğini belirtti. Kokuları ve yoğunlukları farklı olan dezenfektanların güvenilir olmasının önemli olduğunu açıklayan Çakmaklı, insanların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

İçeriği hakkında bilgimiz olmadığı için

El dezenfektanları hakkında konuşan berber Burkay Batur, müşterileri için dezenfektan kullandıklarını ancak bu dezenfektanların içeriklerini bilmediklerini aktardı.