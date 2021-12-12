Egzama kaşıntısı nasıl geçer? Egzama etkileri nasıl azaltılır?

Egzama yani seboreik dermatit rahatsızlığı ciltte, kuruma, kızarma, yanma ve kaşıntı gibi semptomlarla ortaya çıkar. Egzama hastaları geceleri yoğun olarak kaşıntı ve yanma hissedebilir. Egzama için dermatoloğunuzun önerdiği tedavilerin dışında uygulanabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır.

Egzama semptomları neden gece olur?

Egzama semptomları, vücudun uyku ve uyanma döngülerinde vücut sıcaklığının düşmesi nedeniyle kendini gösterebilir. Ayrıca gece kurumaya başlayan cilt egzamayı tetikleyerek kaşıntıya ve yanmaya neden olur.

Egzama etkileri nasıl azaltılır?

Egzama hastaları, gece kendini gösteren semptomları önlemek için öncelikle yatmadan önce cildini nemlendirmelidir. Yağ bazlı bir nemlendirici ya da steroid krem kullanılabilir.

Gece ılık suyla duş olmaya özen gösterin. Cildi nemli tutmak ve gözeneklerin açılmasını sağlamak egzama için önemlidir.

Cildiniz gece kuruyorsa, nemlendirdikten sonra bölgeyi nemli bir bezle sarın. Sargının gece boyunca cildinize temas etmesi cildi nemli tutacak ve yanma hissini hafifletecektir.

Melatonin takviyesi kullanmaya özen gösterin.

Egzamalı bölgeyi kaşımamak için yatarken eldiven giyebilirsiniz.

Yatak odanızın sıcaklığını serin tutun. Terlemek ya da sıcak bir ortamda bulunmak egzamayı tetikler.