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Edirne'de toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu!

Edirne Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarında şehir içi toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu getirildiği duyuruldu. 1 Aralık 2020 tarihine şehir için toplu ulaşım kullanan Edirnelilerin işlemi gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 22:09
Edirne'de toplu taşımaya HES kodu zorunluluğu!
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Edine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarında vaka sayılarında yüksekliğe dikkat çekilerek şehir için tüm ulaşım tipinde HES kodu uygulamasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Açıklama üzerine Edineli vatandaşlar yapılan açıklamalar ve HES kodunun nasıl alınacağı konusunda ki meraklarını intenet üzerinden yaptıkları araştırmalar ile gidermeye çalıştı.


Edine Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme getirilen HES kodu ile ilgili çalışmalar devam ederken, gerek salgının önlenebilmesi gerekse yüksek vaka sayılarının düşürülmesi amacı ile şehir içi toplu ulaşımda HES kodunun zorunlu olacağı açıklandı. Edine Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü tarafından yapılan açıklamada, ‘Şehir içi toplu ulaşım araçlarına kullanımlarında kent kartlarınıza veya kredi kartlarınıza HES kodu tanımlaması yaparak, sağlıklı ve güvenli seyahatin ilk adımı atıyoruz’ dedi.

HES kodları Kent Kartlar üzerine tanımlanacak

Açıklamalarda HES kodlarının kullanılan Kent Kartlar veya kredi kartları üzerine tanımlama işlemi yapıldıktan sonra tekrar aktif edileceği ve belirlenen süre zarfında işlemi gerçekleştirmeyenlerin kartlarının HES kodları tanımlanana kadar geçersiz kılınacağı belirtildi. Ayrıca,

‘Mevcut kartların arka yüzünde bulunan seri numarası veya kredi kartlarımızın üzerindeki 16 haneli kart numarası ile HES kodunuzu eşleştirerek, şehir içi toplu ulaşım araçlarına binişlerde sorgulama yapılabilecek. Kartlarınızın HES kodu tanımlamasını hes.edine.bel.tr adresinden yapabilirsiniz. Riskli kişilerin şehir içi toplu ulaşım kullandıkları tespit edilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı ve Edine Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek ve cezai işlem uygulanacaktır. Toplu ulaşım kullanacak olan Edinelilerin 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla HES kodu tanımlama şartları aranacaktır.’ Açıklaması yapıldı.



Son Güncelleme: 07.11.2020 22:09
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Anahtar Kelimeler:
EdirneYoplu UlaşımHes Kodu
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