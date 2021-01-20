Eczane çalışanları için MHRS aşı randevu sistemi açıldı!

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken eczane çalışanları için randevu sitemi başlatılıyor. Eczane çalışanlarının yarından itibaren MHRS sistemi üzerinden giriş yaparak aşı randevusu alabilecekleri duyuruldu.

Türkları Birliği'nin yaptığı duyuruda eczacılar için randevu sisteminin 21 Ocak Perşembe gününden itibaren açılacağı ve çalışanlarınüzerinden randevu kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi. Yapılan açıklamada, tüm eczane çalışanlarının, hastane dışında görev yapan kamu eczacılarının, bölge eczacı odasında görevli eczacıların ve eczacılık fakültelerinde stajyerlik eğitiminde olan öğrenciler için aşı uygulamalarının 15 gün süreyle devam edeceği aktarıldı.

Söz konusu açıklamada; sisteme girişler ile ilgili işlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından devam ettiği ve tamamlanması öngörülen işlemler doğrultusunda, eczacılar için aşılama işlemlerinin 21.01.2021 tarihinden itibaren başlanacağı ve 15 gün KOVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi paylaşıldı.