Eczane çalışanları için MHRS aşı randevu sistemi açıldı!

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken eczane çalışanları için randevu sitemi başlatılıyor. Eczane çalışanlarının yarından itibaren MHRS sistemi üzerinden giriş yaparak aşı randevusu alabilecekleri duyuruldu.
Söz konusu açıklamada; sisteme girişler ile ilgili işlemlerin Sağlık Bakanlığı tarafından devam ettiği ve tamamlanması öngörülen işlemler doğrultusunda, eczacılar için aşılama işlemlerinin 21.01.2021 tarihinden itibaren başlanacağı ve 15 gün KOVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi paylaşıldı.
Son Güncelleme: 20.01.2021 13:21