Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!

Ebegümeci Gargarası nasıl yapılır?

Ünlü Porf. Dr. İbrahim Saraçoğlu bugün katılım gösterdiği bir televizyon programındavirüsü salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.ve adaçayı gargarası Covid-19 virüsüne karşı konulabileceğini aktaran Saraçoğlu vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini dile getirdi.

Aşağıdaki kısımda Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tarifini verdiği ebegümeci gargarasının hazırlanışı yer almaktadır.