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Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu katıldığı bir televizyon programında ebegümeci gargarasının Covid-19'a karşı etkili olduğunu ifade etti. Saraçoğlu programda gargaranın hazırlanışını da anlattı...

19 Kasım 2020 Perşembe 09:07
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
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Ünlü Porf. Dr. İbrahim Saraçoğlu bugün katılım gösterdiği bir televizyon programında Covid-19 virüsü salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ebegümeci ve adaçayı gargarası Covid-19 virüsüne karşı konulabileceğini aktaran Saraçoğlu vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini dile getirdi.

Ebegümeci Gargarası nasıl yapılır?

Aşağıdaki kısımda Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tarifini verdiği ebegümeci gargarasının hazırlanışı yer almaktadır.

  • 5-6 gram kadar adaçayı ile ebegümeci karıştırılmaktadır.
  • Bir tutam adaçayının alınarak içerisine bir çentik de ebegümeci eklenmesi lazımdır.
  • Bir bardak su içerisinde karıştırılmalıdır.
  • 6 ile 7 dakika kaynattıktan sonra ılımaya bırakılmalıdır.
  • Sabah, öğle ve akşam bu karışım ile gargara yapılması gerekmektedir.
  • İsteğe göre arada 1-2 yudum alınabilir.


Son Güncelleme: 19.11.2020 09:07
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsEbegümeciProf. Dr. İbrahim Saraçoğlu
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