Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!

Ebegümeci Gargarası nasıl yapılır?
Aşağıdaki kısımda Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tarifini verdiği ebegümeci gargarasının hazırlanışı yer almaktadır.
- 5-6 gram kadar adaçayı ile ebegümeci karıştırılmaktadır.
- Bir tutam adaçayının alınarak içerisine bir çentik de ebegümeci eklenmesi lazımdır.
- Bir bardak su içerisinde karıştırılmalıdır.
- 6 ile 7 dakika kaynattıktan sonra ılımaya bırakılmalıdır.
- Sabah, öğle ve akşam bu karışım ile gargara yapılması gerekmektedir.
- İsteğe göre arada 1-2 yudum alınabilir.
Son Güncelleme: 19.11.2020 09:07