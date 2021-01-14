e-Nabız’a eklenen yeni özellik! Aşı yaptıracak herkesi ilgilendiriyor!

'CoronaVac' adlı aşının onaylanması üzerine bugün itibari ile sağlık çalışanlarına aşılamanın başlaması ve aşı takvimine uyulmasının ardından Bakanlık e-Nabız uygulaması için bir yenilik getirdiğini duyurdu. Uygulamayı güncelleyerek vatandaşlar için Kovid-19 aşı durumunu öğrenmesi için öncelik olarak kimlerin olup olmadığını öğrenebilecekler ve bilgi alabileceklerini söyledi.

‘Aşıla’ uygulaması nasıl kullanılacak?

Mobil üzerinden gerçekleştirilen uygulamada koronavirüs aşı kayıtları gösterilecek. Aşı yaptıracak kişinin Aşıla uygulamasını indirmesinden sonra kare kod okutarak kaydını tamamladıktan sonra aşı yaptırabilecek. Önce kayıt sonra aşı olacağını söyleyen Bakanlık uygulamanın indirilmesinin ardından kullanım ayarlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Geliştirilen uygulama sayesinde vatandaşın yapmış olduğu kayıt ile sağlık personelleri tarafından kontrol edilen uygulamada aşı süreci takip edilecek.