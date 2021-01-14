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e-Nabız’a eklenen yeni özellik! Aşı yaptıracak herkesi ilgilendiriyor!

Yeni gelen son dakika haberine göre koronavirüs ile mücadele sonunda Çin’den gelen aşının analizlerinin tamamlanması üzerine acil kullanım onayı veren kurul ile hemen ardından yurt genelinde aşılanma uygulaması planlandı. İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin vurulması ardında sağlıkçılara aşı vurulacağını söyleyen Sağlık Bakanı aşı olacak herkesi ilgilendirecek e-Nabız platformunu bir yenilik eklendiğini söyledi.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:58
e-Nabız’a eklenen yeni özellik! Aşı yaptıracak herkesi ilgilendiriyor!
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'CoronaVac' adlı aşının onaylanması üzerine bugün itibari ile sağlık çalışanlarına aşılamanın başlaması ve aşı takvimine uyulmasının ardından Bakanlık e-Nabız uygulaması için bir yenilik getirdiğini duyurdu. Uygulamayı güncelleyerek vatandaşlar için Kovid-19 aşı durumunu öğrenmesi için öncelik olarak kimlerin olup olmadığını öğrenebilecekler ve bilgi alabileceklerini söyledi.

‘Aşıla’ uygulaması nasıl kullanılacak?

Mobil üzerinden gerçekleştirilen uygulamada koronavirüs aşı kayıtları gösterilecek. Aşı yaptıracak kişinin Aşıla uygulamasını indirmesinden sonra kare kod okutarak kaydını tamamladıktan sonra aşı yaptırabilecek. Önce kayıt sonra aşı olacağını söyleyen Bakanlık uygulamanın indirilmesinin ardından kullanım ayarlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.  Geliştirilen uygulama sayesinde vatandaşın yapmış olduğu kayıt ile sağlık personelleri tarafından kontrol edilen uygulamada aşı süreci takip edilecek.



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:58
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Anahtar Kelimeler:
AşılaE-NabızSağlık BakanlığıCoronaVAC
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