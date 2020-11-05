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E-nabız uygulamasına e-devlet üzerinden giriş

E-nabız uygulamasına e-devlet üzerinden giriş yapılabilmektedir. E-nabız uygulamasına isteyen kişiler için giriş seçenekleri açıklanmıştır.

05 Kasım 2020 Perşembe 20:01
E-nabız uygulamasına e-devlet üzerinden giriş
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E-devlet sistemi ile birlikte birçok devlet dairesinde gerçekleştirilen işlemler online olarak yapılabilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapan kişiler kendi isimleri için sorgulama, ödeme vb. gibi işlemler gerçekleştirebilmektedir.

E-devletin sunduğu hizmetlerden biri de e-nabız uygulamasıdır. Kişiler sağlık sistemi hakkında birçok detaya e-nabız uygulaması üzerinden ulaşabilirken, aynı zamanda muayene, doktor bilgisi gibi bilgilere de e-nabız üzerinden erişilebiliyor.

E-nabız nedir?


Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunulan e-nabız uygulaması vatandaşların birçok sağlık bilgilerine ulaşabilecekleri dijital bir sistemdir.

Sağlık konusunda birçok hizmeti aynı anda sunan e-nabız uygulaması vatandaşların işlemlerini hızlıca ve kolayca halletmesini sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar intenet üzerinden veya mobil uygulama üzerinden sağlık sistemlerine ulaşabilme imkanına sahip. Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından vatandaşlar, işlemlerinin kolaylaşmasından dolayı oldukça memnun.

E-devlet şifresi ile E-nabız’a nasıl girilir?

Devlete bağlı olarak vatandaşların kullanımına açılan e-nabız, kişilerin kendi bilgileri ile giriş yapabildikleri bir sistemdir. Sisteme giriş yapmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden e-nabız uygulamasına giriş yapabiliyor. Sisteme giriş şu şekildedir:

  • Enabiz.gov.tr intenet sitesine girilir.
  • Siteye girildikten sonra e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılabilir.
  • E-devlet sisteminde açılan sayfada giriş yapılır.
  • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme girilir.
  • Kimlik doğrulaması yapılır.
  • Açılan sayfada e-nabız sistemine geçilerek detaylı bilgilere ulaşılır.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
E-NabızE-devletGiriş
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