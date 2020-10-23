e-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? Grip aşısı başvuru ve sorgulama işlemleri

e-Nabız Uygulaması Nedir

İntenet platformunun gelişmesi ardından bu gelişimleri sürdürmek üzere yapılmış yatırımlardan biri olan, sağlık bilgilerinin de intenet aracılığı ile yani dijital bir şekilde görüntülenebilmesi kişi adına büyük avantaj sağlamaktadır. Covid-19 nedeni ile son zamanlarda sık sık gündeme gelmeye başlayan e-Nabız vatandaşında dikkatini çekmiş vaziyette.

e-Nabız uygulaması ise vatandaşların sağlık bilgilerini kişisel bir şekilde e-Nabız intenet sitesi ve e-Nabız uygulaması aracılığı ile, tüm sağlık bilgilerini görüntüleyebileceği ve yönetebileceği devlet onaylı sağlık uygulamasıdır. Sağlık Bakanlığı tarafınca tasarlanan bu platformdan ülkede bulunan her birey yararlanabilmektedir. Sağlık verileri kişiye göre işlenmekle birlikte bilgilerin ait olduğu vatandaştan başkasının bu bilgilere ulaşmaması için geliştirilmiştir. Sistem ise tüm kişisel sağlık bilgilerinizi görüntüleyebilmek ile birlikte birçok işlemi de kolayca halletme imkanı sunmaktadır. Bu imkanlar; HES kodu almak, kronik rahatsızlık sorgulaması gibi birçok işlemi içinde barındırmaktadır. Bu özelliklere en son eklenen ise grip aşısı yaptırmak isteyen bireylerin durum sorgulamasıdır.

e-Nabız sistemine giriş ise e-Devlet aracılığı ile yapılmaktadır. E-Devlet intenet sitesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılıyor. Eğer kişinin e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı Aile Hekimlerine, cep telefonlarının numarasının kaydını yaptırarak mobillerine gelecek olan kısa mesaj aracılığı ile tek kullanımlık erişim kodu alabilir ve bu kodla giriş yapabilir.

Grip Aşısı Yaptırabileceklerin Adları e-Nabız Sisteminde İşlendi

Koronavirüs sebebi ile grip aşısı yaptırmak isteyenlerin sayısı artışa geçti. Artan talepler neticesinde yaklaşık milyonlarca kişinin aşı olmak istediği bildirildi. İlk olarak kronik hastalara aşı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamanın ardından eczanelerde yapılan listelerin iptalinin ardından vatandaşlar risk durumları ile grip aşısı için nasıl başvuracağını merak ediyor.

Grip aşısı olabilecekler ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi ve belirlenen listeler e-Nabız sistemine işlendi. Eczaneler tarafından yapılmış listeler ise iptal edildi, grip aşısı ise belirlenen yeni şartlar neticesinde öncelik olarak riskli kişilere yapılacak ve bu kişileri aile hekimleri belirleyecek. Riskli olarak belirlenenler ise 65 yaş üstüler, tansiyon hastaları ve karaciğer problemleri bulunanlar olarak belirlendi. Aşının fiyatı ise 72, 64 Türk Lirası olacak ve fiyatta değişiklik olmayacaktır.

Grip Aşısı Almak İçin Ne Yapılmalı

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklama kapsamında risk grubuna giren kişiler grip aşısı yaptırmak isterse öncelikle risk durumunu e-Nabız üzerinden kontrol etmeli. Ardından ise sisteme giriş yaparak “Reçetelerim” bölümünden grip aşısı durumunu kontrol edilebilecek.

Grip aşısı ise reçeteli bir şekilde alınabilecek. Yani kronik hastalığı bulunan kişiye aile hekimi tarafından aşı yazılacak ve eczane bu aşıyı sağlayacak. Bu sene covid-19 sebebi ile aşı talebinde yüksek bir artış görülüyor. Herkesin sene içerisinde bir kez yaptırdığı grip aşıları önceden eczanelerde yapılırdı lakin sağlık bakanlığı tarafından iptal edildi. Bu yıl kimlerin aşı olacağına ise aile hekimleri karar verecek. Karar aşamasında öncelik ise riskli hasta gruplarına verilecek(65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunanlar).

Grip Aşısı İçin e-Nabız Aracılığı ile Başvuruda Bulunma

Covid-19 vaka sayısının artması ile birlikte yeni sağlık tedbirleri de hayata geçti. Her yıl belirli zamanlarda yapılan grip aşılarında bu yıl hastalar, belirlenecek olan risk gruplarının hastalık seyrinin seviyesine göre aşamalı bir şekilde aşıdan yararlanabilecek. Risk gruplarına bakmak isteyen vatandaşlar ise e-Nabız sistemi aracılığı ile risk durumlarını kontrol edebilirler.

Grip aşıları, bireylerin isteği şeklinde yapılmayacak artık eğer gerekli olduğu aile hekimleri tarafından onaylanırsa, yani reçeteli bir şekilde yapılacak. Yapılan reçeteler ise el ile yazılmamalıdır, eğer el ile yazıldı ise bu reçete geçersiz sayılacaktır. Eğer kişi e-Nabız’ ın sağladığı e-reçete sistemi ile grip aşısını almış ise herhangi bir eczaneden aşılarını alabilecekler.

Eczane tarafından Reçetem Sistemi aracılığı ile ilaç verilmesinin ardından ise İlaç Takip Sistemi üzerinden, aşı temin hakkı oluşturulur. Türkiye’ de bulan ve getirilecek olan aşıların yetersiz kalacağı endişesi nedeni ile kronik rahatsızlığı olan bireyler ile 65 yaş üstü bireylere öncelik tanınacak.

Grip Aşısı Kimlere Yapılacak, Kimler Öncelikli Olacak

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC) ile Sağlık Bakanlığı, grip aşılarının gerekli bir şekilde yapılması gereken risk gruplarını belirledi. Bu belirlemeler ise şu şekildedir;

*65 Yaşında veya 65 yaşını geçen kişiler ile 2 yaş altı bebekler,

*6 ay ile 18 yaş arasında yer alıp uzun süreli bir şekilde aspirin kullanması gerekli olan bireyler,

*Metabolik bir hastalığı bulunan kişiler (şeker hastalığı gibi)

*Bakımevi, Huzurevi ve bunun gibi ortamlarda kalanlar,

*Obezite olanlar,

*Hamile kişiler,

*Hastaneler ve sağlık ocakları v.b.

*Nefes darlığı ve benzeri kronik bir solunum rahatsızlığından rahatsız olanlar,

*Böbreklerinde kronik bir rahatsızlığı bulunanlar,

*Kalp ile damar yollarında kronik hastalığı bulunmakta olanlar,

* Bağışıklık sistemini düşüren(kronik kan hastalığı, HIV/AIDS, kanser hastaları v.b.) kişilere öncelik tanınmaktadır.