e-Nabız sistemi giriş ve şifre alma işlemleri

Grip aşısı isim listesi için giriş yapılması gereken e-nabız sistemine nasıl girileceği vatandaşlarca merak ediliyor. Kişisel sağlık bilgilerinin tümünün depolandığı aynı zamanda yazılan reçeteler ve yapılan muayenelerle ilgili her türlü ayrıntıya erişilebilen e-nabız sistemi günümüzde sağlık alanın işlevsel olarak kullanılmaktadır.
E-Nabız Sistemine Nasıl Girilir?
E-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?
E-nabız sistemine girmek isteyen kullanıcılar daha önce sisteme hiç giriş yapmamaları halinde kayıt olmaları gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için ise aşağıdaki kısımda yer alan adımların takip edilmesi lazımdır.
- e-devlet sistemine girin
- e-hizmetler sayfasına girin
- Sağlık Bakanlığı’nın e-hizmetler listesinde yer alan e-nabız uygulamasına tıklayın
- Yeni bir e-nabız şifresi oluşturun
- Kişisel bilgileri doldurun
- Paylaşım seçenekleri bölümünden kişisel bilgilere kimlerin erişim sağlayabileceğine karar verin
- İletişim bilgilerini doldurun
- Cep telefonuna gelen onay kodu ile e-nabız sistemini aktif hale getirin
Son Güncelleme: 21.10.2020 20:07