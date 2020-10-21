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e-Nabız sistemi giriş ve şifre alma işlemleri

Her vatandaşın kişisel sağlık bilgilerinin tümüne oldukça kolay bir şekilde erişim imkanı sunan e-Nabız sistemine girişlerde bir şifre alınması gerekiyor. Şifre alınması için bazı adımların uygulanması gerekiyor...

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:07
e-Nabız sistemi giriş ve şifre alma işlemleri
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Grip aşısı isim listesi için giriş yapılması gereken e-nabız sistemine nasıl girileceği vatandaşlarca merak ediliyor. Kişisel sağlık bilgilerinin tümünün depolandığı aynı zamanda yazılan reçeteler ve yapılan muayenelerle ilgili her türlü ayrıntıya erişilebilen e-nabız sistemi günümüzde sağlık alanın işlevsel olarak kullanılmaktadır.

E-Nabız Sistemine Nasıl Girilir?


e-Nabız sistemine girilebilmesi için TC kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda giriş ekranında farklı yöntemler de kullanılabilmektedir. Cep telefonlarına tek kullanımlık şifre gönderilebileceği gibi elektronik imza ve mobil imza yöntemleriyle de girilebilmektedir.

E-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?

E-nabız sistemine girmek isteyen kullanıcılar daha önce sisteme hiç giriş yapmamaları halinde kayıt olmaları gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için ise aşağıdaki kısımda yer alan adımların takip edilmesi lazımdır.

  • e-devlet sistemine girin
  • e-hizmetler sayfasına girin
  • Sağlık Bakanlığı’nın e-hizmetler listesinde yer alan e-nabız uygulamasına tıklayın
  • Yeni bir e-nabız şifresi oluşturun
  • Kişisel bilgileri doldurun
  • Paylaşım seçenekleri bölümünden kişisel bilgilere kimlerin erişim sağlayabileceğine karar verin
  • İletişim bilgilerini doldurun
  • Cep telefonuna gelen onay kodu ile e-nabız sistemini aktif hale getirin

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 20:07
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Anahtar Kelimeler:
E-devletE-Nabız
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