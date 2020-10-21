e-Nabız sistemi giriş ve şifre alma işlemleri

Grip aşısı isim listesi için giriş yapılması gereken e-nabız sistemine nasıl girileceği vatandaşlarca merak ediliyor. Kişisel sağlık bilgilerinin tümünün depolandığı aynı zamanda yazılan reçeteler ve yapılan muayenelerle ilgili her türlü ayrıntıya erişilebilen e-nabız sistemi günümüzde sağlık alanın işlevsel olarak kullanılmaktadır.

E-Nabız Sistemine Nasıl Girilir?

E-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?

e-Nabız sistemine girilebilmesi için TC kimlik numarası ile birlikteşifresine ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda giriş ekranında farklı yöntemler de kullanılabilmektedir. Cep telefonlarına tek kullanımlık şifre gönderilebileceği gibi elektronik imza ve mobil imza yöntemleriyle de girilebilmektedir.

E-nabız sistemine girmek isteyen kullanıcılar daha önce sisteme hiç giriş yapmamaları halinde kayıt olmaları gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için ise aşağıdaki kısımda yer alan adımların takip edilmesi lazımdır.