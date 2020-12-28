E-Nabız ile Covid-19 test sonucuna sorgulama ve görüntüleme işlemleri

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni gelişmeler yapılmaya başlandı. Bu gelişmelerden biri de vatandaşların koronavirüs test sonuçlarını online olarak görebilmesine imkan veren uygulama oldu.

Bilindiği gibi salgının başlarında koronavirüs test sonuçları kişilere hastanelerden aktarılıyor. Ancak artan vakalar ve test sayısının artması sonucu bakanlık koronavirüs test sonuçlarının e-Nabız sistemi üzerinden öğrenilebileceğini açıkladı.

E-Nabız sistemi kişinin tüm sağlık geçmişi ve bilgilerini görüntüleyebildiği sistemdir. Uygulaması da olan bu sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapılabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada “Covid-19 Test Sonucuna Bakmak” bölümüne girerek test sonucu görüntülenmektedir

Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda yer alan arama bölümüne “Covid-19 Test Sonucu” yazın.

Ardından kimlik numarası veya pasaport numarasının yazın ve hastanede size verilen barkodu okutun.

Daha sonra barkod doğrulama işlemi yapılır.

Doğrulama işleminin ardından test sonucu karşınıza çıkmaktadır.

İntenet sitesi üzerinden uygulamaya giriş yapanlar sırasıyla şu şekilde ilerlemelidir;

Mobil uygulama üzerinden giriş yapanlar sırasıyla şu işlemleri yapmalıdır;

İlk olarak uygulamaya giriş yapın.

Ardından uygulamanın ana sayfasında yer alan “Tahlillerim” kısmına girin.

Daha sonra Tümü ve Covid olarak iki kısım çıkacaktır. Burada Covid kısmını seçin.

Covid kısmına tıkladıktan sonra test sonucunu görebilirsiniz.

Covid-19 testleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen pandemi hastanelerinde yapılabilir. Devlet hastanelerinde bu testler ücretsiz olarak yapılırken, özel hastanelerde bakanlık tarafından belirlenen fiyat olan 250 TL’ye test yapılır. Bu fiyatta daha fazla ücret talep eden kurumları şikayet edebilirsiniz.