e Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı

e- Nabız sisteminde Covid-19 test sonucu kaç gün içinde çıkmaktadır ve nasıl öğrenilebilir?
Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı merak edilen konulardan biridir. Özel hastaneler ve devlet hastaneleri tarafından yapılabilen koronavirüs testinden sonra insanlar sonuçları öğrenmek amacıyla e- Nabız sisteminden girerek sorgulama işlemi yapmaktadırlar. Barkod numarası, T.C. kimlik no vb. bilgiler sisteme girilerek birkaç gün içinde sonuç öğrenilebilmektedir.
Test sonucu 1-3 gün civarında açıklanmaktadır.
COVİD-19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI
KORONAVİRÜS TEST SONUCUNUZU NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
Koronavirüs testi sonucunuzu öğrenmek için sağlık merkezlerine gidilmek zorunda değildir. Test verme esnasında aldığınız barkod numaranız ve pasaport numaranızla, T.C. kimlik no’su ile e- Nabız uygulamasından sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Tahlil Sonucu Doğrulama (enabiz.gov.tr)
Son Güncelleme: 03.12.2020 20:55