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e Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı

Dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını devam etmektedir. Özel hastaneler ve devlet hastaneleri koronavirüs PCR testi yapmaktadır. Test sonuçları için sağlık merkezlerine gidilmesi şart değildir. E- Nabız sisteminden, testi verdikten 1-3 gün arasında test sonucunuzu sorgulamanız mümkündür.

03 Aralık 2020 Perşembe 20:55
e Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
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e- Nabız sisteminde Covid-19 test sonucu kaç gün içinde çıkmaktadır ve nasıl öğrenilebilir?

Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı merak edilen konulardan biridir. Özel hastaneler ve devlet hastaneleri tarafından yapılabilen koronavirüs testinden sonra insanlar sonuçları öğrenmek amacıyla e- Nabız sisteminden girerek sorgulama işlemi yapmaktadırlar. Barkod numarası, T.C. kimlik no vb. bilgiler sisteme girilerek birkaç gün içinde sonuç öğrenilebilmektedir.

Test sonucu 1-3 gün civarında açıklanmaktadır.

COVİD-19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI

e- Nabız sisteminden test sonucunu sorgulamanın detayları şu şekildedir:

KORONAVİRÜS TEST SONUCUNUZU NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Koronavirüs testi sonucunuzu öğrenmek için sağlık merkezlerine gidilmek zorunda değildir. Test verme esnasında aldığınız barkod numaranız ve pasaport numaranızla, T.C. kimlik no’su ile e- Nabız uygulamasından sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Tahlil Sonucu Doğrulama (enabiz.gov.tr)

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 20:55
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Test SonucuE-Nabız
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