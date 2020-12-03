e Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı

e- Nabız sisteminde Covid-19 test sonucu kaç gün içinde çıkmaktadır ve nasıl öğrenilebilir?

Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı merak edilen konulardan biridir. Özel hastaneler ve devlet hastaneleri tarafından yapılabilen koronavirüs testinden sonra insanlar sonuçları öğrenmek amacıyla e- Nabız sisteminden girerek sorgulama işlemi yapmaktadırlar. Barkod numarası, T.C. kimlik no vb. bilgiler sisteme girilerek birkaç gün içinde sonuç öğrenilebilmektedir.

Test sonucu 1-3 gün civarında açıklanmaktadır.

COVİD-19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI

e- Nabız sisteminden test sonucunu sorgulamanın detayları şu şekildedir:

KORONAVİRÜS TEST SONUCUNUZU NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Koronavirüs testi sonucunuzu öğrenmek için sağlık merkezlerine gidilmek zorunda değildir. Test verme esnasında aldığınız barkod numaranız ve pasaport numaranızla, T.C. kimlik no’su ile e- Nabız uygulamasından sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Tahlil Sonucu Doğrulama (enabiz.gov.tr)