e-Nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır? Kimlere aşı yapılacak?

Pandemi sürecinde özellikle de kış aylarında grip aşısına olan talep büyük ölçüde artış göstermiştir. Talebin artması ve herkesin talebinin karşılanamayacak düzeyde olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı aşının yalnızca belirli şartları taşıyan kronik hastalara yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Grip aşısı için Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterlere uyarak risk grubunda olanlara aşı yapılacak. Risk grubunda olup olmadığınızı ise e-Nabız sisteminden sorgulama yaparak veya Aile Hekimine danışarak öğrenmeniz mümkündür.

Kimler grip aşısı olabilir?

Sağlık Bakanlığı, hangi hastalığı taşıyanların aşı olabileceğini veya hangi kronik hastaların olabileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Fakat sistemde geliştirilmiş olan algoritma ile şartları sağlayan kişiler sorgulama yaptığında ‘’Durumunuz ilerde yeniden değerlendirilecektir.’’ mesajıyla karşılaşırlarsa aşı yaptıramayacaklar. Sorgulama sonucunda ‘’Yüksek öncelikli risk grubundasınız.’’ uyarısıyla karşılaşanlar ise aşı yaptırabilecek.

Grip aşısı olup olmayacağımı nasıl öğrenebilirim?

Grip aşısı olup olamayacağını öğrenebilmek için iki yöntem bulunmaktadır. Bunun için;

e-Nabız’dan online olarak sorgulama yapılabilir,

Aile hekiminden öğrenebilirsiniz.

e-Nabız grip aşısı risk grubu nasıl sorgulanır?

e-Nabız risk grubunda olup olmadığınızı e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme girin.

Uygulamaya giderek e-nabız sistemine bağlanın. Daha önce sisteme kayıtlı değilseniz, boy, kilo bilgisi ve telefon doğrulaması istenebilmektedir. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sisteme girişinizi tamamlayabilirsiniz.