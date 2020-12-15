e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yapılan test sonuçlarının daha hızlı aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında e-Nabız sistemi üzerinden vatandaşların test sonuçlarının görüntülemesine imkan verildi.

Koronavirüs test sonuçları 1 ila 3 gün arasında sonuçlanıyor. Vatandaşlar e-Nabız sistemine giriş yaparak sonuçları görebiliyor. E-Nabız sistemine test sırasında size verilen kodla veya Kimlik numarası ve Pasaport numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-Nabız sisteminde PCR Covid-19 test sonuçlarını sisteme giriş yaptıktan sonra “Covid-19 Test Sonuç” bölümüne girerek öğrenebilirsiniz. Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Koronavirüs testi nasıl yapılıyor?

Koronavirüs testleri ilk olarak ağız ve burundan sürüntü alınarak yapılır. Alınan sıvı önekleri laboratuvarda incelenir. İncelemede test sonucu negatif çıkarsa, kan ve tomografi testleri de gerek duyulması halinde yapılmaktadır.

E-Nabız sistemi nedir, nasıl girilir?

E-Nabız sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan vatandaşların sağlık bilgilerinin depolandığı uygulamadır. Uygulamada kişinin daha önce olduğu tüm muayeneler, alınan ilaçlar ve diğer tüm sağlık bilgilerine yer verilir.

E-Nabız sistemine telefon uygulaması veya tarayıcı üzerinden https://enabiz.gov.tr/ adresiyle giriş yapılmaktadır. Sisteme girişler e-Devlet şifresi veya mobil imza ile yapılabiliyor. E-Devlet şifresi olmayan kişiler Aile Hekimlerine cep telefonu kaydı yaptırarak şifre alabilir ve bu şifreyle sisteme giriş yapabilirler.