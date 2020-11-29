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E nabız Covid 19 koronavirüs test sonucu öğrenme ve sorgulama işlemleri

Covid-19 test sonucunu öğrenmek isteyen kişiler nereden öğreneceklerini merak etmeye başladı. Covid-19 testi olanlar test sonuçlarını nasıl öğreneceklerini araştırmaya devam ediyor. Covid-19 test sonucunu nasıl öğreneceğini bilmek isteyenler araştırmaya devam ediyor.

29 Kasım 2020 Pazar 19:38
E nabız Covid 19 koronavirüs test sonucu öğrenme ve sorgulama işlemleri
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Koronavirüs testinin sonuçlarını öğrenmek isteyenler elektronik nabız giriş ekranına büyük ilgi gösterdi. Sağlık Bakanlığınca düzenlenen koronavirüs testinin sonuçları 1-3 gün içinde sistemde yayınlanmaktadır.

Çoğu vatandaş Covid-19 test sonucu sorgu ekranını araştırıyor. Koronavirüs testi yapılan vatandaşlar, e-nabız sistemi üzerinden sonuçları kontrol edebilir. E-nabız sistemi üzerinden sorgulama yapabilmek için sistemde barkod no, TC Kimlik numarasının son 4 hanesi veya pasaport numarasının son 4 hanesini girmeniz gerekmektedir.

Covid-19 Test Sonucu Nasıl Öğrenilir? 

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs testinin sonuçları 1-3 gün içinde  e-Nabız sistemi aracılığıyla duyurulmaktadır.

PCR (Covid-19) test sonuçlarını almak için artık bir tıp kurumuna gitmenize gerek yok. Test sırasında size verilecek olan barkod ve pasaport numarası ile T.C. kimlik numarası ile E-Nabız sisteminden bakabilirsiniz.

İlk adımda arama motorunuza E-Nabız yazmalısınız. Açılan sayfada üst kısımdaki E-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı'na tıklamanız gerekmektedir. Açılan E-nabız sisteminde Covid 19 test sonucuna tıklamalısınız. Açılan sayfada TC / pasaport ve barkod numarasını girerek sonuçlara erişebilirsiniz.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 19:38
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Covid -19TestSonucuöğrenmekE-Nabız
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