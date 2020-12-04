e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yapılan testlerinde sayısı artıyor. Test sayısının artmasının ardından yetkililer test sonuçlarının daha hızlı şekilde bildirilmesi için sonuçların e-Nabız sistemi üzerinden öğrenilmesine ilişkin bir çalışma başlatıldı.
Bilindiği gibi e-Nabız sisteminde vatandaşlar tüm sağlık geçmişlerine ilişkin bilgileri görebiliyor. Artık e-Nabız sistemi üzerinden koronavirüs testi sonuçları da görülebilecek.
E-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
https://enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc
E-Nabız nedir, nasıl girilir?
E-Nabız sistemi vatandaşların tüm sağlık bilgilerinin yer aldığı online sistemdir. Sistemde yapılan muayenelerin hangi hastanelerde, kim tarafından yapıldığına kadar detaylı bilgiler yer alır. Sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapılabildiği gibi mobil imza veya e-İmza ile de giriş yapılmaktadır. E- Devlet şifresi olmayanlar Aile Hekimine cep telefonu kaydının yapılmasının ardından telefona gelen şifreyle giriş yapılabilir.
E-Nabız geçmiş
E-Nabız sistemine giriş yapıldıktan sonra ekranda ilk olarak karşınıza geçmiş kısmı çıkar. Bu bölüme giriş yaparak daha önce yapılan tüm sağlık işlemleri görülmektedir.