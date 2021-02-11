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e-Nabız Covid-19 aşı sırası sorgulama ekranı ve aşı takvimi

Aşı sorgulama ile alakalı merak edilenleri haberimizde paylaştık.

11 Şubat 2021 Perşembe 15:56
e-Nabız Covid-19 aşı sırası sorgulama ekranı ve aşı takvimi
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Covid-19 salgını ile mücadele için geliştirilen Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşı Türkiye’ye getirilmişti. Getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı test sürecini tamamladı.

Aşı sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

Aşı sırasının gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar bilgi alma işlemini E-Nabız aracılığı ile ya da 2023’e Aşıla yazarak kısa mesaj aracılığı ile öğrenebilir. Hastaneye gidemeyen vatandaşlar için aşılama evlerine gidilerek yapılmaktadır.

Aşı takvimi:

2. aşılama dönemi ne zaman başlayacak?

Bakan Koca bilim kurulu toplantısında aşı programı ile alakalı görüşlerin görüşüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri söyledi:

“Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı. Ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün itibariyle başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim” 

Bakan Koca 85 yaş üştü vatandaşların aşılamalarının 21 Ocak Perşembe gününden itibaren yapılacağını da belirtti. Koca 85 yaş üstünün aşılamalarının evlerinde yapılacağını aşılamaya giden sağlık ekibinin tam teçhizatlı olacaklarını belirtti.

85 yaş üstünün yanı sıra eczacıların da aşılamaları başladı.

Aşılamada kimler yer alıyor?

  • Birinci aşamada 1 milyon 119 bin sağlıkçı
  • İkinci aşamada 380 bin 65 yaş üstü vatandaş
  • Üçüncü aşamada asker, polis, öğretmenler
  • Dördüncü aşamada da ilk üç aşamada bulunmayanlar yer alıyor.

E-Nabız’a nasıl giriş yapılır?

Sisteme girmek için öncelikle E-devlet üzerinden şifre ve T.C kimlik numarası ile giriş yapılmalıdır. E-devlet’e sayfasına yönlendirildikten sonra istenilen bilgiler kaydedilmelidir. Açılan sayfada E-nabız profilinizi oluşturmalısınız. Profil bilgilerinizi tamamladıktan sonra aşılama ile alakalı bilgilere erişebilirsiniz.

E-devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği tek kullanımlık şifreyi kullanabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 16:34
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19AşıKoronaAşısı
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