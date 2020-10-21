e-Nabız 2020 grip aşısı fiyatı ve grip aşısı isim listesi

Kışın yaklaşması ile birlikte korona virüs döneminin de etkisi ile insanlar grip aşısı olmak istemeye başladı. Charlson Risk Skoru adı altında bulunan skora göre kişilerin yurt dışından gelen aşıları olabileceği bilgisi ortaya çıktı. Bu bilginin ardından kişiler skorlarının ne olduğunu bilmek istedi.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, aşı olup olmayacaklarına ilişkin bilgi almak isterken, devlet tarafından e-nabız uygulamasına aşı listesi yüklendi. Bu listeye ulaşmak isteyen kişiler e-nabız uygulamasına girerek aşı listesinde adını kontrol edebilecek.

Charlson Risk Skoru nedir?

Geçen yıla göre aşı fiyatında değişiklik gözlemlenmezken, aşı 2019 yılında olduğu gibi 72,64 TL’den aşı olabilecek.

Charlson Risk Skoru insanların aşı olabileceğine dair skor değil, hastalık durumuna göre risk skoru vermektedir. Bu skora göre yaşlılar, aşırı kilolular ve hamileler yüksek risk bölgesindedir.

0: Risk Yok

1-2 puan: Hafif Risk

3-4 puan: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk

Grip aşısı listesinde adım var mı?

Grip listelerinin açıklanmasının ardından birçok vatandaş listede adının olup olmadığını merak etmeye başladı. Listeye ulaşmak isteyen kişiler e-nabız uygulamasından ve intenet sitesinden listeye erişim sağlayabilecek.