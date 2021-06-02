e-Nabız, 182, MHRS aşı randevusu alma işlemleri

Geçtiğimiz günlerde gelen BioNTech aşıları ile beraber Türkiye’de aşılama süreci iyiden iyiye hız kazanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstündeki vatandaşlar için aşılanma süreci 1 Haziran itibariyle başlamıştı. Yüzbinlerce 50 üstü vatandaş, aşı olmak için MHRS ve ALO 182 randevu hattı üzerinden aşı randevuları almaya yöneldi. Bakan Koca, ‘’1 Haziran sonrasında aşılama sürecimizde bir hızlanma olacak’’ açıklamasını yaparak 50 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlanacağını ifade etmişti.
Aşı Randevusu Alma
Aşı randevusunu aldıktan sonra özel nedenlerden dolayı gidemeyecek kişiler E-Nabız ve MHRS aracılığı ile randevularını iptal edebiliyor.
Son Güncelleme: 02.06.2021 10:51