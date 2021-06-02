e-Nabız, 182, MHRS aşı randevusu alma işlemleri

Geçtiğimiz günlerde gelen BioNTech aşıları ile beraber Türkiye’de aşılama süreci iyiden iyiye hız kazanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstündeki vatandaşlar için aşılanma süreci 1 Haziran itibariyle başlamıştı. Yüzbinlerce 50 üstü vatandaş, aşı olmak için MHRS ve ALO 182 randevu hattı üzerinden aşı randevuları almaya yöneldi. Bakan Koca, ‘’1 Haziran sonrasında aşılama sürecimizde bir hızlanma olacak’’ açıklamasını yaparak 50 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlanacağını ifade etmişti.

Aşı Randevusu Alma

Aşı randevusu almak içinve MHRS’da bulunan aşı randevusu ekranına girilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra aşı randevusu seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Sonrasında istenilen aşıyı, hastaneyi ve saati işaretleyerek randevu işlemleri tamamlanıyor. İsteyenler MHRS Alo 182 numarasını arayarak aşı randevusu alabiliyor.

Aşı randevusunu aldıktan sonra özel nedenlerden dolayı gidemeyecek kişiler E-Nabız ve MHRS aracılığı ile randevularını iptal edebiliyor.