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E-devletten korona aşısı için randevu nasıl alınır?

Bütün dünyada görülen Covid-19 virüsü hız kesmeden bulaşarak canlar almaya devam ediyor. Aşı bulunarak Ülkemize Çin'den gelen korona aşısı ilk önce kimlere vurulacak? Randevu nasıl alınacak sıkça sorulan sorular arasında. Bütün sorularınızın cevaplarını haberimizde okuyabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 08:13
E-devletten korona aşısı için randevu nasıl alınır?
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E-devletten korona aşısı için randevu nasıl alınır?

13 Ocak Çarşamba günü E-devlet üzerinden korona aşısı randevu alma işlemi sayfası Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma açılmıştır. 12 Ocak Salı günü Çin’den gelen aşılar acil kullanım için ertesi günü randevu sistemi açılmıştır. İlk aşıyı vurulacak olanlar sağlık çalışanlarıdır. Öncelik onlara verilmiştir. Çin’den gelen 3 milyon doz aşı ilk olarak sağlık personellerine vurulacaktır. 1 milyon 119 bin aşı miktarı belirlenmiştir. 2 milyon 239 bin 772 doz aşıya gelmektedir.  Geride ise 760 bin 228 doz aşının toplamı 380 bin 114 kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için yapılacaktır.

Randevu almak için E-devletten, Merkezi Hastane Randevu Sistemi(MHRS) www.mhrs.gov.tr sistemi ile giriş yaparak ya da E-nabızdan, ALO184 arayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. E-devletten randevu almak için mobil uygulamalarından giriş yaparak ya da Turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak arama butonuna MHRS yazarak randevu alabilirsiniz. 

*E-devletiniz yok ise PTT şubelerinden birine giderek şifre almanız gerekmektedir. 

*Şifreniz ile E-devlete giriş yaparak MHRS yazarak hastane randevusu al tıklayınız.

*’Genel Arama’ seçeneğinden ‘Covid-19 aşı’ seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlık çalışanı değilseniz şimdilik işleminizi kabul edilmeyebilir.

Aşı kayıtları

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘aşıla’ uygulaması ile aşı takibini yapabilirsiniz. Aşıya uygun olup olmadığınız kontrol edilerek kare kod okutarak kayıt oluşturarak aşılama için gün verilecektir. https://asila. saglik.gov.tr adresinden de işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Aşı sırasını öğrenmek için E-nabız sisteminden giriş yapılaması için E-devlet sistemine giriş yapmalısınız. ‘Aşıla’ yazıp 2023’e sms yolu ile de öğrenebilirsiniz.

E-nabız sistemine giriş

Sisteme giriş yapmak için ilk önce E-devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. T.C kimlik numaranız ile giriş yaparak otomatik sizi E-nabız sayfası karşınıza çıkacaktır. 

E-nabız giriş yapıldıktan sonra ‘Kullanım Şartları’ karşınıza çıkacaktır. Profilinizi oluşturmak için ilk önce ‘E-nabız kulanım koşullarını okudum’ tıklayarak oluşturabilirsiniz. Formda sizden istenilen bilgileri eksiksiz girerek doldurunuz. 

MHRS nedir?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi olan ve sağlık bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama sayesinde hastalar randevu alarak saatlerce hastanelerde sıralarda beklemeyerek muayene olabilecekler.https://www.mhrs.gov.tr adresinden ya da ALO 184 arayarak randevu alabilirsiniz.

Aşıyı ilk kimler olacak?

*1.aşamada korona aşısı olacak kişiler

-A grubuna dâhil olan sağlık kurumunda çalışanlar. Bunlar; kamu, özel, üniversite, vakıf tıp ve diş hekimliği fakülteleri staj gören öğrencilerde dâhil, kamu ve serbest eczane çalışanları kalfalarda dâhil olmak üzere aşı yapılacaktır. Toplam 1 milyon 119 bin 886 kişi bulunmaktadır. İlk 3 milyon doz aşının yarısı yapılacak 28 gün sonrada diğer yarısı vurulacaktır. 

-B grubunda olanlar ise engelli, yaşlılar, koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlara yapılacaktır.

-C grubunda olanlar 65 yaş ve üzeri olanlara C1, C2, C3, C4, C5 kendi içlerinde gruplara ayrılarak vurulacaktır. C1 grubunda olanlar 85 yaş ve üzeri olanlar, C2 grubunda olanlar 80-84 yaş arası olanlar, C3 grubunda olanlar 75-79 arası olanlar, C4 grubunda olanlar 70-74 arası olanlar, C5 grubunda olanlar 65-69 yaş arası olanlar olarak ayrılmışlardır. 

*2. aşamada korona aşısı olacak kişiler

-A grubuna dâhil olan hizmetlerin devamı sürdürebilmeleri için sektöre çalışan vatandaşlardır. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 olarak gruplara ayrılmışlardır. A1 grubunda olanlar Milli Savunma Bakanlığı çalışanları, A2 grubunda olanlar İçişleri Bakanlığı çalışanları, A3 grubunda olanlar kritik görevde çalışanlar, A4 grubunda olanlar özel güvenlik çalışanları ve zabıtalar, A5 grubunda olanlar Adalet Bakanlığı çalışanları, A6 grubunda olanlar cezaevi çalışanları ve mahkûmlar,  A7 grubunda olanlar öğretmenler ve eğitim sektöründe çalışanlar, A8 grubunda olanlar SGK çalışanları, fırın üretim yapan çalışanlar, gıda imalatçıları, su üreticileri vb. çalışanlar,  A9 grubunda olanlar kargo ve nakliye işlerinde çalışanlara yapılacaktır.

-B grubuna dahil olan 50-64 yaş arası vatandaşlara yapılacaktır. B1, B2,B3 olarak gruplara ayrılmışlardır.B1 grubunda 60-64 arası, B2 grubunda 55-59 yaş arası, B3 grubunda olanlar ise 50-54 yaş arası vatandaşlara vurulacaktır.

*3.aşamada korona aşısı olacak kişiler

-A grubuna dâhil olan kronik rahatsızlığı bulunan kişilerdir. A1a, A1b, A1c olarak gruplara ayrılmışlardır. A1a grubunda olanlar 40-49 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar, A1b grubunda olanlar 30-39 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar, A1c grubunda olanlar 18-29 yaş arası kronik rahatsızlığı olan kişilere vurulacaktır. 

-B grubu B1,B2,B3 olarak ayrılmıştır. B1 grubunda olanlar 40-49 yaş arası, B2 grubunda olanlar 30-39 yaş arası, B3 grubunda olanlar ise 18-29 yaş arası olan kişilere vurulacaktır.

Kronik hastalıklar nelerdir

*Devam etmekte olan immünsüpressif tedavisi alanlar

*Kemik iliği ve kök hücre nakli olanlar

*Böbrek yetmezliği olanlar

*Konea nakli hariç solid organ nakli olanlar

*İnsüline bağlı diyabet ve komplike hastaları

*Komplike hipertansiyon

*Konjestif kalp yetmezliği olanlar

*Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar

*Akut koroner sendrom geçiren hastalar

*Kemoterapi ve radyoterapi alan kanser hastaları

*İnme ve kanama geçiren kronik rahatsızlığı bulunanlar



Son Güncelleme: 19.02.2021 08:13
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19AşıSağlıkbakanlığıÇin
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