E-devlet ve MHRS ekranı ile aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar, ilk önce “"mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevu almalılardır.

Vatandaşlar, eğer aşı yapılması gereken grupta ise, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilmektedir. Ardından sağlık kuruluşlarından tarih ve saat verilerek randevu alınmaktadır. Randevu bilgisi ise SMS ile kişilere gönderilmektedir.

MHRS Web’den randevu almak isteyen vatandaşlar, ‘Randevu Al’ butonuna tıklayarak ekranda beliren “Üye Ol” kısmına basarak üyelik işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Üyeliğiniz varsa, TC kimlik numaranızı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından hastane ve doktoru seçerek randevuyu alabilirsiniz.

Covid-19 virüs aşısı vurulmak için alacağınız randevuda, sistemine giriş yapın ve “Hastane randevusu al” kısmı üzerinden “Genel Arama” kısmına geçin. Ardından “Covid-19 alı” seçeneğine basarak belirtilen bilgileri girin.

Telefon üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, MHRS Alo 182 hattından aşı randevusu alabilir.

Sağlık Bakanlığı Twitter üzerinden konuyla alakalı açıklamalar yaptı. İfade edilen açıklamalarda, mesai dışında ve hafta sonunda Covid-19 aşısı için randevu alınabileceğini söyledi.

Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabileceği söylendi.

Aşı sırasının kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar ise, “aşıla” mobil uygulamasından veya 2023’e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atabilir.