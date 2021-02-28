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E- devlet ve MHRS ‘den Covid-19 aşısı için randevu nasıl alınılır? Telefonla aşı randevusu alma işlemleri

Pandemi sürecinin ilk aşılanma süreci geçtiğimiz ay başlanmıştı. Aşı işlemleri hız kesmeden devam ederken vatandaşın aklında tek bir soru oluştu. Covid-19 aşı randevusu nereden ve nasıl alınılır?

28 Şubat 2021 Pazar 21:31
E- devlet ve MHRS ‘den Covid-19 aşısı için randevu nasıl alınılır? Telefonla aşı randevusu alma işlemleri
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Covid- 19 aşısının başlangıcından itibaren tam tamına 6 milyon 872 bin 167 vatandaşımız ilk doz olan aşıyı tamamladı. Sağlık çalışanlarından sonra sırada 65 yaş sonrası öğretmenlere yer alıyor. Fakat bu zorlu süreçte aşı randevu sistemi en çok merak edilen nokta oldu. Sizin için bu konuya bir açıklık getirmeyi hedefledik.

Aşı için nasıl randevu alınır?

Aşı randevusu iki şekilde alınmakta. Merkezi Hekim randevu sistemi adlı web sayfadan ya da e devletin web sayfası üzerinden. Bu iki koşulunda rahatlıkla alabileceğiniz uygulamaları bulunmakta. Ayrıca Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Birey eğer ki aşı yaptırılacak olan öncelikli bulunan gruptaysa giriş yaptığından itibaren derhal için MHRS uygulamasına yönlendirilir. Uygulama üzerinden seçilecek olan sağlık kurumundan tarihini ve saatini belirleyip aşı randevu işleminizi aktifleştirebilirsiniz. Randevu bilgileri ayrıntılı bir şekilde SMS ile bireylerin telefonuna ulaştırılmaktadır.

MHRS aşı randevusu almak için

 

MHRS sisteminden işleminizi gerçekleştirmek için daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” tuşuna tıklayarak üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz. Velhasıl mevcut bir üyeliğiniz bulunuyorsa T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle devam edebilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

Telefonla aşı randevusu nasıl alınır?

Ayrı bir altenatif olarak aşı randevunuzu Alo 182 arama yaprakta gerçekleşebilmektedir. Vatandaşlara sunulan bu kolay yolla da en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinden randevularını oluşturabilirler.

Hafta sonu ve mesai saatleri dışında aşı randevusu alınabilir mi?

Bazı durumlarda işlerimiz hafta sonuna kalabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama şu şekildeydi; "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." Diye ifade edildi.

Aşı öncelik durumu öğrenme

 

Aşı önceliğiniz hakkında bilgi almak için bu işlem için oluşturulmuş “aşıla” mobil uygulaması üzerinden ve yahut 2023’e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ mesaj yoluyla iletilerek öğrenilebilir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:31
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