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E-devlet üzerinden aile hekimi sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Hangi aile hekimine kayıtlıyım?

Merak uyandıran E-devlet üzerinden aile hekimi sorgulaması nasıl yapılır? Hangi aile hekimine kayıtlıyım? haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:17
E-devlet üzerinden aile hekimi sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Hangi aile hekimine kayıtlıyım?
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Vatandaşların hastanede sıra beklemeden küçük işlemlerini kolayca halledebilmeleri için aile hekimleri görev yapmaktadır. Vatandaşların ikametgah bilgilerine göre kendilerine tahsil edilen aile hekimlerini sorgulayabilmeleri için e-devlet ve e-nabız gibi sistemlerde gerekli bilgiler bulunmaktadır.

Aile hekimi sorgulama işlemi nerelerden yapılır?

Aile hekimini öğrenmek isteyen kişiler bu sorgulamayı birçok farklı şekilde gerçekleştirebilirler. Bu sorgulama seçenekleri şu şekildedir:

  • E-devlet sistemi üzerinden aile hekimi sorgulaması yapılabilir.
  • E-nabız sistemi üzerinden aile hekimi sorgulaması yapılabilir.
  • Sağlık Bakanlığı’na ait telefon numarası aranarak sorgulanabilir.
  • İkamete en yakın aile hekimi merkezine gidilerek öğrenilebilir.
  • Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sorgulama hizmetlerine ulaşılarak sorgulanabilir.

E-devlet üzerinden aile hekimi sorgulaması nasıl yapılır?

Aile hekiminin kim olduğunu öğrenmek isteyen kişiler e-devlet sistemine giriş yaparak aile hekimler hakkında bilgi alabilmektedir. Sisteme giriş yapan kişiler, hizmetler bölümüne tıklayarak açılan sayfada sağlık hizmetleri sayfasına girmeleri gerekir. Sağlık hizmetleri bölümünde aile hekimi sorgulama butonuna tıklayan herkes kendi aile hekimini öğrenebilmektedir.

E-devlet üzerinden aile hekimi sorgularken hangi kısa yolu kullanabilirim?

Aile hekimini sorgulamak isteyen kişiler https://www.turkiye.gov.tr/aile-hekim-bilgisi linkini kullanarak kısa yoldan aile hekimi sorgulama sayfasına ulaşabilir. Bu sayfada e-devlet sistemine giriş yapan kişiler direkt aile hekimi sorgulama sayfasına yönlendirilecektir.

E-devlet üzerinden aile hekimi sorgulaması sırasında istenen bilgiler nelerdir?

E-devlet sisteminden aile hekimini sorgulamak isteyen kişiler T.C. numaraları ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başka bir bilgi girmeden kolayca istedikleri sorgulamayı gerçekleştirir. Kişiye ait sistemde kayıtlı bir aile hekimi bulunamaması halinde kişilerin ikamet ettikleri adresleri güncellemeleri gerekir. Güncellenen adres bilgileri neticesinde kişilere 5 iş günü içerisinde aile hekimi ataması gerçekleştirilir.

E-devlet üzerinden aile hekimi sorgulaması sırasında hangi bilgilere ulaşılır?

E-devlet sistemi üzerinden aile hekimini sorgulayan kişiler, hekimlerine ait isim bilgisi, aile hekimliğinin adı ve aile hekimliği merkezinin adresi gibi bilgilere ulaşabilmektedir. Bu bilgilere ulaşan kişiler bu bilgilere kolayca çıktı olarak alabilir.

Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır?

Kişiler aile hekimlerini değiştirmeleri halinde kesinleştirme işlemini gerçekleştirerek aile hekimlerinin kesin bir sonuca bağlamaları gerekir. Yeni bir adrese taşınan kişiler yeni adrese yakın aile hekimliğine giderek belirlenen formu doldurmaları halinde kesinleştirme işlemini yapmış olacaktır.

Başvurulan aile hekimliğinde verilen form sayesinde kişiler istemeleri halinde aile hekimlerini kendileri seçebilmektedir. Doktor seçimi yapmak istemeyen kişiler fark etmez ibaresini işaretleyebilir.

Tatil için adres değiştiren ve aile hekimliğine başvuracak olan kişilerin adres değiştirmesine gerek yoktur. Bu kişiler yakınlarında bulunan aile hekimlerine giderek durumlarını ifade etmeleri halinde misafir hasta olarak değerlendirilir. Bu sayede kişiler tatilde dahi olsa sağlık hizmeti alabilir.

Aile hekimini değiştirmek mümkün müdür?

Aile hekimini değiştirmek isteyen kişiler kendi adreslerine yakın olmamasına rağmen başka doktorları tercih edebilmektedir. Bu değişikliği isteyen kişiler isterlerse en yakın aile hekimi merkezinden form alarak bu isteğini iletebilir. Ayrıca bu kişiler e-nabız sistemi üzerinden de aile hekimi değişikliklerini isteyebilir. Online sistem üzerinden gerçekleştirilen işlemde kişiler istedikleri doktoru da orada belirtebilmektedir.

Değişiklik isteyen kişilerin doldurması gereken tercih formu vardır. Bu formda gerekli bilgileri dolduran kişilerin bu forma 1 adet fotoğraf eklemesi gerekmektedir. Formu eksiksiz dolduran kişiler forma fotoğraf eklemeleri halinde istekleri değerlendirilecektir.

E-nabız üzerinden aile hekimi değiştirilir mi?

E-nabız sistemine giriş yapan kişiler aile hekimi değişiklik isteklerini buradan Sağlık Bakanlığı’na iletebilmektedir. Eski ve yeni aile hekimi bilgilerini sisteme giren kişiler kolayca değişiklik başvuruş gerçekleştirmiş olurlar.

E-nabız üzerinden aile hekimi değişikliği için şartlar nelerdir?

Bir kişi aile hekimini değiştirmek istiyorsa bu değişiklik için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle istenilen doktorun hasta sayısı 4.000 altında olursa değişiklik gerçekleşmektedir. Ayrıca kişiler 3 ayda en fazla 1 kere aile hekimi değişikliği yapabilir. Bunun yanı sıra değişiklik istekleri her ayın 5’i ile 29’u arasında gerçekleşmektedir. Bu tarihler dışında değişiklik talep eden kişilerin işlemleri gelecek ayın aynı tarihlerine sarkar.

Aile hekimi sorgulaması Turkcell üzerinden nasıl yapılır?

Aile hekimi sorgulamasını bulunduğu operatörden gerçekleştirmek isteyen kişilerin kısa mesaj atması yeterli olacaktır. Turkcell kullanıcıları AH yazıp T.C. numaralarını 7777 veya 6998’e kısa mesaj olarak atmaları halinde aile hekimlerine ait detaylı bilgileri edinebilirler.

Aile hekimi sorgulaması Vodafone üzerinden nasıl yapılır?

Vodafone sistemine kayıtlı bir numaradan aile hekimi sorgulaması yapmak isteyen kişiler HEKİM yazıp T.C. kimlik numaralarını 5115’e göndermeleri halinde aile hekimi detaylarını kısa mesaj olarak öğrenebilmektedir.

Aile hekimi sorgulaması Türk Telekom üzerinden nasıl yapılır?

AH yazıp T.C. kimlik numaralarını 6998’ kısa mesaj olarak yollayan Türk Telekom kullanıcıları kolayca aile hekimi detaylarını öğrenebilmektedir.



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:17
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