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E Devlet MHRS e-Nabız ile aşı randevu başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildikten sonra pek çok vatandaş araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, e-Devlet, MHRS ve e-Nabız ile aşı randevu başvurusu nasıl yapılır? soruları araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 02:30
E Devlet MHRS e-Nabız ile aşı randevu başvurusu nasıl yapılır?
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Çin’den gelen Sinovac aşısına onay verildikten sonra geliştirilen Aşıla uygulamasına ek olarak MHRS sistemi üzerinden aşı ile ilgili randevu alınabileceği açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi MHRS sistemi üzerinden koronavirüs aşı randevusunu araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı aşıya onay verildikten sonra Aşıla uygulaması ve MHRS sistemini aktive ettiklerini açıklamıştı. Randevu sistemi ile 28 gün ara ile aşı olunabileceği açıklamaları sonrasında risk grubunda olan vatandaşlar aşı ile ilgili araştırmalarına hız verdi.

Acil kullanım onayı alan koronavirüs aşısı uygulamaları 13 Ocak Çarşamba itibari ile sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayacak. Risk grubunda olan vatandaşların belirlendiği ve ilerleyen günlerde aşılama işleminin başlanacağı açıklamaları sonrasında araştırmalara hız verildi.

Aşı randevusu nasıl alınır?

  • Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) girişi yapılması gerekmektedir.
  • Açılan ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz veya üye ol butonuna basarak üye olabilerek sisteme giriş yapabilirsiniz.
  • Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan ‘Hastane randevusu al’a tıklayınız.
  • ‘Genel Arama’ seçeneğine tıklayın.
  • ‘Covid-19 Aşı’ seçeneğine tıklayın.
  • Açılan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz ‘COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir.’ Uyarısı gelecektir.
  • Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet üzerinden girilmektedir.
  • E-devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu alınabilir. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Kimler öncelikli gruplarda yer alıyor?

  1. Sağlık Çalışanları: Sağlık çalışanlarının öncelikli gruplar sıralamasında birinci olacağı pandeminin başında açıklanmıştı. Ülkemizde bulunan tüm hastanelerde toplamda 1 milyon 119 bin 886 sağlıkçı bulunuyor. Ülkeye gelen ilk 3 milyon aşının yarısı uygulandıktan sonra diğer yarısı 28 gün sonra ikinci doz olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak. Bu hesaba göre 3 milyon aşının 2 milyon 239 bin 772 dozu sağlıkçılar için kullanılacak.
  2. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan hastalar: risk grubunda yer alan ve yaşanan can kayıplarının büyük bir bölümü oluşturan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için kalan 760 bin 228 doz aşı uygulanacak. 760 bin 228 dozun 380 bin 114’ü kronik rahatsızlığı olan 65 yaş üzeri vatandaşlar için 2 doz halinde uygulanacak. Sağlıkçılara yapılacak aşılar sonrasında Çin ile anlaşmaya göre ikinci etap olan 47 milyon doz aşı gelecek ve geri kalan risk gruplarına dağıtılacak.
  3. Riskli ortamlarda çalışanlar: 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar sonrasında riskli ortamlarda çalışan vatandaşlar aşılanacak. Bu kategoride; asker, polis, adliye personelleri ve yargı çalışanları, öğretmen, akademik personeller, gıda sektörleri, lojistik konumlarda görevli personeller bulunuyor.
  4. Diğer vatandaşlar: son kategori olan diğer vatandaşlar ise tüm ülkede aşılanmayan vatandaşları kapsıyor. İlk etapta 50 – 64 yaş aralığında olan vatandaşların aşılanacağı açıklanırken daha sonrasında kademeli olarak 50 yaş altı kronik hastalığı olan vatandaşlar ve 18 – 49 yaş arası aşılanacak.

e-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır?

e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapıldıktan sonra e-Nabız seçilmeli ve kullanım şartlarının kabul edilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında şartlar kabul edilerek form doldurulur. Formda önemli kısım sağlık sonuçlarını kimlerin görüp göremeyeceğidir. Bu sayfada doktorların tahlil ve muayene sonuçlarımı görebilir seçeneğinin seçilmesi doğru olacaktır.

Aşıla uygulamasına nasıl giriş yapılır?

Aşıla uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde vatandaşlara duyurulan bir uygulamadır. Bakanlığın randevu alınması için hastaneler eğitmeye gerek kalmadan online olarak aşı randevusu alınmasına olanak sağlayan Aşıla uygulaması mobil cihazlara indirilerek kullanılmaktadır. Ön kayıtlar sonrasında randevu alınabileceği belirtilirken aşı randevusu yapmadan önce özellikle Aşıla uygulamasının indirilmesi gerekmektedir. aşıla uygulaması, aşı ile ilgili tüm bilgiler, dokümanlar, aşılama süreci ve aşı ile ilgili her şeyi sisteminde barındıracaktır. ‘https://asila.saglik.gov.tr’  adresi üzerinden indirilecek olan Aşıla uygulaması aynı zamanda https://mobilmarket.saglik.gov.tr üzerinden de indirilebilecektir. Androdi, IOS ve Huawei telefonlarında sorunsuz olarak çalışan ve Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Aşıla uygulaması doktor, hekim, sağlık personeli ve sağlık sektöründe çalışan diğer personeller için kolay, hızlı ve güvenilir şekilde vatandaşlara ulaşmayı amaçlamaktadır.

Aşı sırası nasıl öğrenilir?

Aşı sırası için aynı zamanda SMS ile sorgulamada yapılabilmektedir. E-Nabız sistemi üzerinden veya kısa mesajla aşı sırası sorgulayabilmek için Aşıla yazarak 2023’e kısa mesaj atılması yeterli olacaktır. Bu sayede aşı yapılması gereken veya gerekmeyen vatandaşlar aşı sıralarını öğrenebilirler.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 02:30
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Anahtar Kelimeler:
E DevletMHRSE NabızKoronavirüsAşıBaşvuru
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