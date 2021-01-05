E-devlet ile sağlık raporu alma ve yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Pek çok kişi ehliyet, sürücü belgesi başvurusu, yeni işe giriş, askerlik veya evlilik için aile hekimliği veya devlet hastanelerine şahsen başvurarak sağlık durumlarını gösteren bir rapor istemektedir. e-Devlet sağlık raporu ne zaman ve nasıl alınır, ehliyet, iş, evlilik, sporcular için gerekli başvuru esnasında gereken belgeler nelerdir, e-Nabız sistemi nasıl çalışır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Sağlık raporu hangi durumlarda alınır?

Sağlık raporlarının zorunlu olduğu durumlarda e-devlet üzerinden gerekli işlemler yapılabilmektedir. Aşağıdaki durumlarda e-devlet üzerinden başvuru ve sorgulama alınmaktadır. E-Rapor sistemiyle;

Ehliyet yenileme ve yeni başvurular için alınan raporlar,

Engelli durumunu bildirmek,

İstirahat,

İşe başlarken,

Evrak yenileme işlemine uygun olarak çalışanlar tarafından talep edilen,

Evlilik ve düğün için

Durum bildirme,

Sporcu sağlık durum bildirimlerinde alınan,

Tek hekim sağlık raporları için T.C. Kimlik bilgileriyle ve şifreniz ile giriş yapılarak doldurulur. Başvuru süreci tamamlanır. Tüm raporlar e-imza ile e-Devlet sistemine yüklenir.

E-devlet sağlık raporu nasıl alınır?

Başvuru, Sorgulama ve yenileme süreçleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

PTT aracılığıyla e-Devlet şifresi olan 18 yaş ve üzeri herkes için, e-Devlet sağlık raporlarını alma işlemlerini doktora gitmeden önce sistem üzerinden gerçekleştirilir.

Başvuruyu gönderen vatandaşın sağlık bilgileri e-Nabız sistemine yani e-Devlet uygulamasına kaydedilir ve doldurulması gereken belgeler bu bilgilere göre sistemden indirilir.

Sürücü belgesi dahil olmak üzere diğer sağlık raporları için başvuru, başvuru oluşturulmadan önce yapılamaz. Bu gibi durumlarda e-Devlet üzerinden sadece sorgulama ve başvuru gönderilir.

Aile hekimliğinde kayıtlı sağlık bilgilerimiz ile intenet bağlantısı olan her yerden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

TC. Kimlik bilgileriniz ve şifrenizle giriş yapın.

E-devlet şifresi ile giriş ekranı

Giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı bölümünde veya arama bölümünde e-Devlet kapısı "Kişisel sağlık bilgi formu" aranarak ve içeriğinde gerekli tüm bilgiler doldurularak yeni başvuru sekmesinde yeni bir kayıt açılır.

Kişisel sağlık bildirim formu

Yetkili tüm kurumlar, aile hekimleri, hastanelerden sağlık raporu alabilmek için e-Devlet üzerinden doldurulması gereken kişisel sağlık bildirim formunda eğitim durumunuz, yaşınız, cinsiyetiniz, kan grubunuz ve diğer genel kimlik verileriniz ile ilgili tüm bilgiler verilmektedir.

Sonraki adımda aile fertlerinin sağlığı, sindirim, sinir sistemi, kalp damar hastalıkları, solunum sistemi, kas-iskelet sistemi, enfeksiyonlar ve hormonal durumlar, ruh ve genito sağlık, üriner sistem ve diğer sağlık bilgileri kişisel olarak tamamlanır.

Tüm bilgiler doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, "Verdiğim bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum" ve ardından Başvur butonuna tıklanarak başvuru tamamlanır.

Kişisel sağlık bilgi formu başvuru tamamlama

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı modülünden E-İmzalı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama alanında sorgulama gerçekleştirilir.

Kişinin sağlık durumu değişmediği sürece, e-devlet aracılığıyla aile hekimlerden kolaylıkla alınabilir.

E-Devlet üzerinden başvuruyu tamamlayan kişiler aile hekimlerinden, devlet hastanelerinden, özel hastanelerden, tıp merkezlerinden ve diğer özel kliniklerden ücretsiz rapor alabilirler.

İşe giriş için sağlık raporu

Yeni işe giriş veya yenilemeler için de gereklidir. Kural olarak İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunun 15. Maddesine göre "bu Kanun kapsamında gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır". Kural olarak iş için, işyeri hekimlerinin vermesine izin verilir.

Yine aynı kanun kapsamında çalışan sayısı 50'den az olup, aile hekimliği ve diğer hastanelerden daha az tehlikeli bir işyerinde doktor aranmadan işe alınmaktadırlar.

Başvurular ağırlıklı olarak e-Devlet raporu talep bölümünden yapılabilmektedir.

Ardından işyerinde çalışacağınıza dair bir belge ile doktora başvurabilirsiniz. Aile hekimliği için herhangi bir ücret alınmazken, devlet hastaneleri sizden ücret alabilir.

Ehliyet için e-Devlet Sağlık Raporu Alma

Yeni ehliyet alacak kişiler ve ehliyet yenileme talebinde bulunan kişiler de doktordan rapor istemektedir.

Yeni uygulama sayesinde başvurular ve rapor talepleri e-devlet üzerinden alınmaktadır.

Muayene aile hekimleri, özel hastaneler ve devlet hastanelerinde yapılmaktadır.

Aile hekimleri e-devlet sağlık raporundan herhangi bir ücret almaz.

Özel hastanelerde ehliyet sağlık raporu ücretleri 50 TL ile 450 TL arasında değişiyor.

Ehliyet yenileme sağlık raporları için, e-Devlet Kişisel Sağlık Bilgileri formunu doldurabilirsiniz ve sağlık engeli olmayan kişiler e-imzalı sürücü raporları bilgilerini edinebilir.

Evlilik için sağlık raporu

Evlenecek çiftler, nikah öncesi ve düğün öncesi resmi ve özel hastanelere, aile hekimlerine başvurabilirler.

Kan uyumsuzluğunu tespit etmek için kan grupları belirlenir. Daha sonra, çiftlerin hepatit B, hepatit C ve bel frengi gibi bulaşıcı hastalıkları olup olmadığını belirlemek için birçok test ve tahlil yapılır.

Tüm test ve tahlil imkanı için kamu ve özel hastaneler tercih edilmektedir. Bu hastaneler sizden ücret alabilir.

Tüm testler tamamlandıktan sonra kaldırılır. E-Devlet sisteminden tüm evrakları kontrol edebilirsiniz.

Sporcu lisans, diğer işlemler için sağlık raporu talebi

Sporcular, sağlık durumlarının ilgili spor alanında engel teşkil etmeyeceğini kanıtlamak zorundadır. Bu işlemler için;

Aile hekimine sevk işlemi başlatılır.

E-Devlet Spor bilgi sistemine e-Devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Sağlık Raporu Sevk" sekmesi üzerinden kişi bilgileri ve şehir bilgileri doldurulduktan sonra sevk talebi oluşturulacaktır.

Bir sevk talebinde bulunduktan sonra, "spor yapabilir" hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir belge almak için aile hekimine gidin.

E-imzalı sporu raporları sorgu ekranındaki günce bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Rapor yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Yenileme işlemi için e-devlet sistemi üzerinde "Kişisel Sağlık Bilgi Formu" nu doldurarak talep oluşturun. Kişi sağlıklıysa ve sağlığını etkileyecek bir durum yoksa hastane ve aile hekiminden yeni bir rapor vermesini isteyebilir.

E-nabız sistemi

E-Devlet şifresini kullanarak, tüm vatandaşların sağlık bilgisi alabileceği e-Nabız platformu, tüm sağlık işlemlerini, testleri, reçeteleri ve sağlık raporlarını yükleyen bir bağlantıdır. Sağlık raporunun teyidi ve sorgulamaları e-Nabız web sitesinde yapılmaktadır.