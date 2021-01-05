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E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi

Gündemin dikkat çeken haberlerinden E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 10:50
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
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Engelli raporu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Devlet engelli vatandaşlara sosyal devlet anlayışı gereği bazı yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak için engelli vatandaşların engelli raporu alması gerekmektedir. Daha önce engelli raporu almak için birçok kuruma başvurmak gerekirken, pandemi nedeniyle başvurular artık online olarak daha hızlı yapılıyor.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporunun alınabilmesi için öncelikle devlet hastanesi ya da üniversite hastanelerinden heyet raporu alınması gerekir. Birçok bölümden uzman doktorun muayenesi sonrası heyet raporu alınır. Bu raporun sorgulaması ise e-Devlet sisteminden yapılır.

Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır?

Engelli raporu sorgulaması için e-Devlet sistemine giriş yapın. Ardından arama bölümüne engelli raporu sorgulaması yazın. Karşınıza çıkan ekranda engelli raporunun sonucunu ve detaylarını görebilirsiniz. E-Devlet engelli raporu sorgulaması için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-sorgulama

Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?

Bazı hastalıklar geçici süre engelli raporu alınmasına neden olur. Bu gibi durumlarda kişiye belli bir süreliğine engelli raporu verilir. Bu raporun süresini de yine e-Devlet sisteminde öğrenebilirsiniz. Verilen engelli raporlarının üzerinde raporun bitiş tarihine de yer verilir.

Engelli rapor sorgulama telefon numarası kaç?

E-Devlet sisteminin yanı sıra 184 SABİM hattı üzerinden de sağlık raporu sorgulaması yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 05.01.2021 10:50
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Anahtar Kelimeler:
Engelli Raporu
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