İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm...
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...

E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi

Okurlarımızın merakla bekledikleri E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazartesi günü yayınlanan 14-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:42
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Takip Et:

Engelli raporu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Devlet engelli vatandaşlara sosyal devlet anlayışı gereği bazı yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak için engelli vatandaşların engelli raporu alması gerekmektedir. Daha önce engelli raporu almak için birçok kuruma başvurmak gerekirken, pandemi nedeniyle başvurular artık online olarak daha hızlı yapılıyor.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporunun alınabilmesi için öncelikle devlet hastanesi ya da üniversite hastanelerinden heyet raporu alınması gerekir. Birçok bölümden uzman doktorun muayenesi sonrası heyet raporu alınır. Bu raporun sorgulaması ise e-Devlet sisteminden yapılır.

Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır?


Engelli raporu sorgulaması için e-Devlet sistemine giriş yapın. Ardından arama bölümüne engelli raporu sorgulaması yazın. Karşınıza çıkan ekranda engelli raporunun sonucunu ve detaylarını görebilirsiniz. E-Devlet engelli raporu sorgulaması için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-sorgulama

Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?

Bazı hastalıklar geçici süre engelli raporu alınmasına neden olur. Bu gibi durumlarda kişiye belli bir süreliğine engelli raporu verilir. Bu raporun süresini de yine e-Devlet sisteminde öğrenebilirsiniz. Verilen engelli raporlarının üzerinde raporun bitiş tarihine de yer verilir.

Engelli rapor sorgulama telefon numarası kaç?

E-Devlet sisteminin yanı sıra 184 SABİM hattı üzerinden de sağlık raporu sorgulaması yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 14.09.2020 08:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engelli Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Eylül Covid-19 virüsü vaka sayıları belli oldu!
12 Eylül Covid-19 virüsü vaka sayıları belli oldu!
Mersin'in Mut ilçesinde koronavirüs denetimleri arttırıldı
Mersin'in Mut ilçesinde koronavirüs denetimleri arttırıldı
Bakan Koca:'Ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı'
Bakan Koca:'Ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı'
Covid-19 vakaları 11 Eylül'de de artış gösterdi!
Covid-19 vakaları 11 Eylül'de de artış gösterdi!
Bolu'da Covid-19'la mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşımalara denetim yapıldı!
Bolu'da Covid-19'la mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşımalara denetim yapıldı!
CHP'de Covid-19 vakaları bir bir açıklanıyor!
CHP'de Covid-19 vakaları bir bir açıklanıyor!

Popüler Haberler

Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Esnafın faizsiz kredi borç ertelemesi 6 aya çıkarıldı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Devletin Engelli Vatandaşlara Sağladığı Yardım Paketleri Nelerdir?
Koronavirüs hangi ülkede yok? Coronavirüs COVİD19 dünyada yayılmadığı yer var mı?
Sokağa çıkma yasağı hangi durumda gelecek? İzalasyon şuanda başarılı mı?
EBA TV Frekans bilgileri ( İlkokul, Ortaokul,Lise )Uzaktan Eğitim kanalı canlı yayın izle
Kredi kartı harcama itiraz sonucu ne zaman belli olur?
Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı? Okullar Ne Zaman Açılacak?
Asgari geçim indirimi kimlere ödenir? 2020
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
2020 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
E-devletten yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.