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E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 engelli raporu sorgulama tc ile

E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? engelli raporu sorgulama tc ile ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizde E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? engelli raporu sorgulama tc ile konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:41
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 engelli raporu sorgulama tc ile
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Engelli raporu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Devlet engelli vatandaşlara sosyal devlet anlayışı gereği bazı yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak için engelli vatandaşların engelli raporu alması gerekmektedir. Daha önce engelli raporu almak için birçok kuruma başvurmak gerekirken, pandemi nedeniyle başvurular artık online olarak daha hızlı yapılıyor.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporunun alınabilmesi için öncelikle devlet hastanesi ya da üniversite hastanelerinden heyet raporu alınması gerekir. Birçok bölümden uzman doktorun muayenesi sonrası heyet raporu alınır. Bu raporun sorgulaması ise e-Devlet sisteminden yapılır.

Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır?


Engelli raporu sorgulaması için e-Devlet sistemine giriş yapın. Ardından arama bölümüne engelli raporu sorgulaması yazın. Karşınıza çıkan ekranda engelli raporunun sonucunu ve detaylarını görebilirsiniz. E-Devlet engelli raporu sorgulaması için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-sorgulama

Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?

Bazı hastalıklar geçici süre engelli raporu alınmasına neden olur. Bu gibi durumlarda kişiye belli bir süreliğine engelli raporu verilir. Bu raporun süresini de yine e-Devlet sisteminde öğrenebilirsiniz. Verilen engelli raporlarının üzerinde raporun bitiş tarihine de yer verilir.

Engelli rapor sorgulama telefon numarası kaç?

E-Devlet sisteminin yanı sıra 184 SABİM hattı üzerinden de sağlık raporu sorgulaması yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 00:41
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Anahtar Kelimeler:
Engelli Raporu
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