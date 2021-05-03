Düziçi Devlet Hastanesi’nde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan ve kırmızı renkle gösterilen’ninilçesinde bulunan devlet hastanesinde koronavirüs yoğun bakım ünitesi sıfır vaka duyurusu yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Düziçi devlet hastanesi başhekimi Aysun Albayrak, Pandemi süreci boyunca hastanede ilk defa yoğun bakım ünitesinde hastanın yatmadığını ifade etti. Albayrak, sosyal medya hesabında yoğun bakım ünitelerinin boş olduğu bir görsel paylaştı. Bu durum diğer hastaneler için umut kaynağı oldu. Açıklamalarda bulunan Aysun Albayrak, bir yıl boyunca hastanede ilk kez hasta yatışının olmadığını, servislerin rahatladığını, koronavirüs mücadelesinde en ön safta bulunan sağlık emekçilerini bu güzel durumdan ötürü kutladığını ifade etti.