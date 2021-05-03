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Düziçi Devlet Hastanesi’nde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Osmaniye’de Düziçi ilçesinde devlet hastanesinden yapılan açıklamada yoğun bakımdaki vaka sayısının sıfır olduğu ifade edildi. Düziçi Devlet Hastanesi’nde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:25
Düziçi Devlet Hastanesi’nde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
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Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan ve kırmızı renkle gösterilen Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan devlet hastanesinde koronavirüs yoğun bakım ünitesi sıfır vaka duyurusu yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Düziçi devlet hastanesi başhekimi Aysun Albayrak, Pandemi süreci boyunca hastanede ilk defa yoğun bakım ünitesinde hastanın yatmadığını ifade etti. Albayrak, sosyal medya hesabında yoğun bakım ünitelerinin boş olduğu bir görsel paylaştı. Bu durum diğer hastaneler için umut kaynağı oldu. Açıklamalarda bulunan Aysun Albayrak, bir yıl boyunca hastanede ilk kez hasta yatışının olmadığını, servislerin rahatladığını, koronavirüs mücadelesinde en ön safta bulunan sağlık emekçilerini bu güzel durumdan ötürü kutladığını ifade etti.




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
DüziçiOsmaniye
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