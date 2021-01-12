Düz taban olanlar askerlikten muafiyet alabilir mi? Düz tabanlık için çürük raporu verilir mi?

Askerlikle ilgili birçok kişinin merak ettiği düztaban problemi, askerlik kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre düztaban olanlar muayene ve yapılacak değerlendirme sonucunda askerliğe uygun olup olmadıkları kararlaştırılıyor. Böylelikle düztaban problemi olan kişiler askerlikten muaf olabilirler. Yalnızca düztaban problemi ile askerlikten muaf veya çürük raporu almak için yapılacak muayenede bazı durumları göz önünde bulundurulur.

Düztaban muayenesinde nelere dikkat edilir?

Düztaban problemlerinde kişinin askerlikten muaf ya da çürük raporu alabilmesi için muayene sırasında dikkat edilecek olan durumlar şunlardır;

-Pençe şeklindeki yürüyüş anında meydana gelen şekil bozukluğu

-Ayakbilek kısmında nötral durumda on dereceden fazla düşük ayak ya da on dereceden fazla bükülme yapmama

-Düztabanda kas, kemik ve kiriş bozuklukları,

-Ağrılı topuk dikeni varlığı ve aşil kirişi kısalıkları,

-Bir ayağın diğer ayağa göre 3 cm’den küçük ya da altı cm’den büyük olmasına,

-Yürüyüşü kısıtlayan flask düztaban problemi ve ayak bacak yerinde atrofi ve spazm tarzında tarsal eklemlerde dejenerasyonun meydana gelmesi

-Yürüyüş sırasında bozukluk veren çukur taban problemi,

-Yürüyüş bozukluğuna sebep olan düztaban probleminde çekilen ön ve arka filmlerinde görülen dezenformasyon ile topuk kemik yüksekliğinin on dereceden az olması,