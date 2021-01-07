İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...

Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? Düşük yağ programının özellikleri haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? Düşük yağ programının özellikleri hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:42
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
Takip Et:

Düşük yağlı diyet faydalarıyla kalbin rahatlayıp kan akışının kolaylığı, tansiyonun normale dönmesi sağlık noktasında yaşam konforunun artması gibi faydalar sağlamaktadır. Düşük yağlı diyet programları kolesterolü düşürecektir fakat trans yağların alınmaması gerekir. Diyet programları kalp krizi ile çeşitli kardiyovasküler problemlerinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Düşük yağlı diyet, genel sağlık halinin iyi şekilde korunabilmesinde minimum oranda yağ bulundurmaktadır. Programdaki yağlar; sağlıklı ve doymamış yağlar olmaktadır. Vücudunuzdaki yağ sitleri vitaminleri çözer ve sıfır yağ programları önerilmemektedir. Yağsız beslenme vücudunuza zarar vermezler. Bütün kilolar ve damat tıkanıklıkları doymuş trans yağ tüketimiyle meydana gelir.

Düşük yağ diyet programının özellikleri nelerdir?

Düşük yağlı diyet programlarında temel amaç kalbin rahatlamasını sağlamaktır. Kolesterol seviyesi normale çekilir ve bu uygulama kanser türünün önlenmesi için gerekir. Programda kızartma ve fast food türü gıdalar tüketilemez. Besinlerin tamamı ızgara veya buğulama yöntemiyle pişirilecektir. Et tüketilse de kolesterolü az hindi eti ile yağsız kırmızı et protein içerdiğinden tüketilebilmektedir.

Çoğu düşük yağlı diyet programlarında tüketilen yağ oranını azaltacak menüler hazırlanmak gerektiğinde sebze ağırlıklı beslenme programlarıyla tahıl tüketimine ağırlık veren programlar faydalı oluyor. Düşük yağlı beslenme programı fasulye, yeşil fasulye, ıspanak ile kabak menüdeki en önemli parçaları oluşturmaktadır. Lifli gıdaların vücuda verdiği kalori miktarı az olmasına karşın sindirim için daha fazla kalori harcanmasına sebebiyet verebilirler. Bu sebeple lifli sebze ve meyveler yağsız diyetteki en önemli parçaları oluşturmaktadır.

Yağlı diyetin zararlı nelerdir?

Şeker hastası ile kalp hastaları genellikle düşük kolesterollü beslenmek zorundadır. Yağlı diyetler genellikle bu tarz kronik hastalıkları ve obeziteyi tetiklemektedir. Kısmi olarak hidrojene edilen yağlar trans yağlardır ve bu yağların 40 yaş üstü erkek ve kadınlar tarafından tüketilmemelidir. Yüksek kolesterollü trans yağlar nedeniyle damar içinde plaklar meydana gelir. Damarlar tıkanmaya başlar ve tıkanan damarlar nedeniyle kan geçişleri zorlanır. Damar çeperine yapılan basınç artış göstereceğinden, 40 yaş üstü herkesin düşük yağlı diyet programlarını tercih etmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 07.01.2021 14:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyetDüşük Yağlı Diyet Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
6 Ocak koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybetti.
6 Ocak koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Moderna aşısı, Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay aldı!
Son dakika: Moderna aşısı, Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay aldı!
DSÖ yaşanan skandala 'hayal kırıklığı' açıklaması ile karşılık verdi!
DSÖ yaşanan skandala 'hayal kırıklığı' açıklaması ile karşılık verdi!
5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Popüler Haberler

Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Zabıta çalışma koşulları nasıldır? 2021 Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2021
Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2021 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka
SGK ilişiksiz belgesi nereden alınır? Edevlet SGK ilişiksizlik belgesi işlemleri
Yıllık ücretli izin nedir? Yıllık izin kullanmayıp ücret alınabilir mi?
İşveren ve çalışanları kapsayan yeni torba yasa belli oldu
En çok süt veren büyükbaş inek cinsleri hangileridir? süt ineği alırken nelere dikkat edilmeli?
SGK iş yeri numarası nedir? Ticaret odası SGK iş yeri sicil numarası sorgulama işlemleri
Kırmızı Oda Doktor Hanım kimdir? Gerçek adı nedir? Binnur Kaya rol aldığı yapımlar
Chrome reklam engelleyici eklentiler nelerdir? Reklam engelleyici eklenti nasıl kullanılmaktadır?
7 Ocak 2021 tarihinde Kalk Gidelim dizisi olacak mı? Kalk Gidelim dizisi neden ekranlarda yok?
İsteğe bağlı emeklilik şartları nelerdir, nasıl yapılır?
1500 TL’ye kadar alınabilecek en iyi akıllı cep telefonları
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
7 Ocak 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.