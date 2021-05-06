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Dünyayı umutlandıran gelişme! Koronayı bitirebilecek 3 yeni ilaç onay bekliyor..

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında umutlandıran bir gelişme yaşandı. Yeni gelişmeye göre koronavirüs tedavisinde kullanılacak olan 3 ilaç adayı olduğu ve bu ilaçlarında onay beklediği öğrenildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 22:50
Dünyayı umutlandıran gelişme! Koronayı bitirebilecek 3 yeni ilaç onay bekliyor..
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan tedavilerin onaylanması hakkında bir karar alan Avrupa Komisyonu, onaylara bir an önce başlayarak bu süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Komisyonun elinde olan bir belgeye göre ise koronavirüs tedavisinde kullanılması için hazırlanan üç yeni ilacın Ekim ayına kadar onaylanması hedefleniyor.

Bu ilaçlardan birinin Eli Lilly firmasına ait bir antikor ilacı olduğu belirtilirken onaya sunulan ilaçlara erişimin arttırılması için de AB'nin bir yatırım yapmayı planladığı öğrenildi. Tedarik zincirinde meydana gelebilecek olan aksaklıkların giderilebilmesi için de ilaç firmaları arasında söz konusu ortaklıkları kolaylaştırma hedefine girilmesi değerlendiriliyor.

Komisyon tarafından aynı zamanda 10 potansiyel Kovid tedavisinden oluşan bir portföy hazırlayacağı ve bunlarda ilk beşinin Haziran ayına kadar belirleneceği aktarıldı. Tedarik sözleşmesinin imzalanma olasılıkları yüksek ilaçların adlarını henüz açıklamayan AB Komisyonu şimdiye kadar ortak tedarik edilen tek ilaç olan Gilead firmasının remdesivir ilacının onaylandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ağır vakalarda remdesivir etkili olmadığı konusunda yaptığı bir açıklama hatırlatılırken AB Sağlık Komisyonu Üyesi Stella Kyriakides tarafından yapılan bir açıklamada ise Hastaneye yatış oranlarını ve vefatları azaltmak adında yeni tedavilerin bulunması konusunda ısrarcı olunması gerektiği ifadelerini kullanmıştı.

İlaçların klinik deneylere ve araştırma alanlarına daha da fazla yatırım yapmayı hedefleyen AB Komisyonu, bir taraftan da ilaçların onayının hızlanmasını sağlamaya çalışıyor. 

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 22:50
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiKoronavirüs Tedavisi3 Yeni IlaçKomisyon Onayı
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