Dünyayı endişelendiren haber! MU varyantına aşı etki etmiyor

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs tehlikesi altındayken, yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aşılama ile her ne kadar salgının önüne geçilmeye çalışılsa da farklı bölgelerde görülen varyantlar virüsün yayılım hızını artırarak aşıları etkisiz hale getiriyor. Son olarak Kolombiya’da ortaya çıkan ‘Mu’ varyantı tüm dünyayı endişelendiriyor.

Mu varyantı hangi ülkelerde görüldü?

Kolombiya’da ortaya çıkan Mu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’yakından izlenmesi gereken varyant’’ kategorisine alındı. DSÖ, ‘’B.1.621’’ yani Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini bildirdi.

Aşılar Mu varyantına karşı etkisiz kaldı

Mu varyantı ile ilgili olarak pandemi konusunda ABD’nin en yetkisi ismi Dr. Anthony Fauci açıklama yaparak, Mu varyantının ABD için acil bir tehdit olarak görülmediğini belirtti. DSÖ, Mu varyantının Kolombiya ve Ekvador’da yayınlaştığı konusunda uyarıda bulundu.

Mu varyantının küresel yaygınlığı yüzde 0,01 seviyesinde olmasına rağmen Kolombiya’da vakaların yüzde 39’unu ve Ekvador’da vakaların yüzde 13’ünü oluşturuyor.

29 Ağustos tarihinden itibaren hastalardan alınan virüs öneklerinde 4 bin 500 kişide Mu varyantı olduğu tespit edildi. Bunların 2 bin 65’i ABD, 852’si Kolombiya, 357’si Meksika ve 473’ü İspanya’da rapor edildi. Bunun yanında Japonya ve Yunanistan’da da Mu varyantı taşıyan hastalar bulunuyor. Mu varyantının aşılara karşı dirençli mutasyonlar geçirmesi nedeniyle aşıların etkinliğini azalttığı da bildirilen veriler arasında yer alıyor.