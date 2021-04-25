Dünyada ilk kez üçüncü doz covid-19 aşısı oldu! O anları sosyal medyadan paylaştı

Covid-19 aşısının üçüncü dozu uygulanmasında gönüllü olan 30 yaşındaki lan Haydon, 45 kişilik denemede yer alırken 60 katılımcıdan oluşan üçüncü doz aşılamada kendini gösterdi.

lan Haydon, geçen yıl çalışmalara düzenli olarak katılırken programlı olarak kanını aldırdı. Son olarak 60 katılımcıdan oluşan seçkin grubun içerisinde yer aldı.

İlk aşısı için konuşan Haydon, diğer gün sadece kol ağrısının olduğunu ve hemen geçtiğini söyledi. İkinci aşamada farklı olduğuna değinen Haydon, daha ağrılı bir kol ağrısı yaşadığını 12 saat sonra ise titreme yaşadığını söyledi. Daha sonra ateşi yükselen 30 yaşındaki Haydon, acile gittiğini sonra kendisini iyi hissettiğini söyledi.





Fakat diğer gün tekrar kötü olduğuna değinen gönüllü şu sözlere yer verdi. “Evde kısa bir süre sonra kustum ve bayıldım. Ancak acil gitmedim. O akşam ateşim düştü, baş ağrım ve mide bulantım azaldı. Ertesi gün uyandığımda, tamamen iyileşmiştim." dedi.

Zorlu bir 24 saat geçiren Haydon, gönüllü olarak katıldığı için pişman olmadığını dile getirdi.

Modena aşılarında Faz-1 çalışmaları sırasında ekipler üç ay öncesinden Haydon ile temasa geçtiğini söyledi.

Haydon, 25 kilogram modena aşısından ve ilk kez Güney Afrika’da görülen B.1.351 varyantına uyarlanmış 25 mikrogram yeni bir aşıdan oluşan deneysel bir güçlendirici aldı.





İlk doz aşısından bir yıl sonra üçüncü aşısını olan Haydon, ikinci aşıda yaşadığı tepkimeleri üçüncü aşıda yaşamadığını söyledi.

Sosyal medyadan o anları paylaşan Haydon, gelen soruları yanıtlarken birçok insanın bilim haberlerine dikkat ettiğini açıkladı.