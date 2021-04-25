İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Dünyada ilk kez üçüncü doz covid-19 aşısı oldu! O anları sosyal medyadan paylaştı

Moderna’nın geçen seneki aşı denemelerine katılan Haydon, şimdi ise dünyada üçüncü doz aşıyı oldu. İlk kez aşı olan insan olan Haydon, o anları sosyal medyasında görüntüledi.

25 Nisan 2021 Pazar 22:51
Dünyada ilk kez üçüncü doz covid-19 aşısı oldu! O anları sosyal medyadan paylaştı
Takip Et:

Covid-19 aşısının üçüncü dozu uygulanmasında gönüllü olan 30 yaşındaki lan Haydon, 45 kişilik denemede yer alırken 60 katılımcıdan oluşan üçüncü doz aşılamada kendini gösterdi.

lan Haydon, geçen yıl çalışmalara düzenli olarak katılırken programlı olarak kanını aldırdı. Son olarak 60 katılımcıdan oluşan seçkin grubun içerisinde yer aldı.

İlk aşısı için konuşan Haydon, diğer gün sadece kol ağrısının olduğunu ve hemen geçtiğini söyledi. İkinci aşamada farklı olduğuna değinen Haydon, daha ağrılı bir kol ağrısı yaşadığını 12 saat sonra ise titreme yaşadığını söyledi. Daha sonra ateşi yükselen 30 yaşındaki Haydon, acile gittiğini sonra kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Fakat diğer gün tekrar kötü olduğuna değinen gönüllü şu sözlere yer verdi. “Evde kısa bir süre sonra kustum ve bayıldım. Ancak acil gitmedim. O akşam ateşim düştü, baş ağrım ve mide bulantım azaldı. Ertesi gün uyandığımda, tamamen iyileşmiştim." dedi.

Zorlu bir 24 saat geçiren Haydon, gönüllü olarak katıldığı için pişman olmadığını dile getirdi.

Modena aşılarında Faz-1 çalışmaları sırasında ekipler üç ay öncesinden Haydon ile temasa geçtiğini söyledi.

Haydon, 25 kilogram modena aşısından ve ilk kez Güney Afrika’da görülen B.1.351 varyantına uyarlanmış 25 mikrogram yeni bir aşıdan oluşan deneysel bir güçlendirici aldı.

İlk doz aşısından bir yıl sonra üçüncü aşısını olan Haydon, ikinci aşıda yaşadığı tepkimeleri üçüncü aşıda yaşamadığını söyledi.

Sosyal medyadan o anları paylaşan Haydon, gelen soruları yanıtlarken birçok insanın bilim haberlerine dikkat ettiğini açıkladı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Lan HaydonüçüncüCovid-19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 Nisan coronavirüs tablosu açıklandı!
25 Nisan coronavirüs tablosu açıklandı!
23 Nisan koranavirüs tablosu açıklandı.
23 Nisan koranavirüs tablosu açıklandı.
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Grip aşısı kaç yaşından itibaren yapılır? Grip aşısı reçetesiz yapılır mı?
Grip aşısı kaç yaşından itibaren yapılır? Grip aşısı reçetesiz yapılır mı?
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama

Popüler Haberler

Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Survivor Segen kimdir? Sergen Bayar kimdir?
Mank filmi konusu ve oyuncuları
Flaş TV ne zaman yayına başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?
Survivor 2021 ne zaman final yapacak? TV8 Survivor final tarihi belli oldu!
TV Hercai neden final yaptı, neden bitti?
Kefaret 23.bölüm full izle
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 25 Nisan 2021 Pazar
Menajerimi Ara Serkan diziden ayrıldı mı? Serhat Teoman Menajerimi Ara'dan neden ayrıldı?
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 3 - 1 Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Volkan Konak evli mi, eşi kimdir? Selma Konak kaç yaşında, nereli?
26 Nisan 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Nisan Pazartesi at yarışı programı
Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul'un hayatı ve yer aldığı diziler
Teşkilat dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Teşkilat dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fox Tv Kefaret canlı tek parça izle 25 Nisan Kafaret son bölüm
Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle
Açıktan üniversite kayıtları ne zaman oluyor? Açıktan üniversite kaç yılda biter?
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.