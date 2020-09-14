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Dünyaca ünlü firma AstraZeneca Covid-19 aşı çalışmalarına başladı!

Geçtiğimiz dönem içinde aşı çalışmalarını durduran dünyaca ünlü firma AstraZeneca Covid-19 aşı çalışmalarına yeniden başladı! Faaliyetler İngiltere’de gerçekleştirilmeye devam ediyor…

14 Eylül 2020 Pazartesi 22:40
Dünyaca ünlü firma AstraZeneca Covid-19 aşı çalışmalarına başladı!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19  virüsü salgınına karşı geçtiğimiz dönemde aşı çalışmalarına başlayan dünyaca ünlü ilaç firması AstraZeneca denetleyici kurumlarından onay alması ardından ileri seviye aşı çalışmalarına yeniden başlayacağını ilan etti.


Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar ile birlikte çalışmaları devam eden aşının son aşama testleri ardından geçtiğimiz hafta bir denek üzerinde rahatsızlık meydana getirmesi ile aşının kısa süre içinde piyasaya sunulamayacağı ifade edilmişti.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, bağımsız komitelerin aşı üzerinde inceleme yapabilmeleri için 6 Eylül’de aşılama işlemine ara verildiği belirtilmişti. Son yapılan açıklamaya göre ise güvenlik denetim kuruluşu İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim İdaresi’nin aşının denemelerinin devam edebilmesi için güvenli olduğu duyuruldu.

Aşılama sonrasında rahatsızlanan hastanın nadir olarak ortaya çıkan çapraz omurilik iltihabına bağlı nörolojik semptomları tespit edildiği söylenmişti.



Son Güncelleme: 14.09.2020 22:40
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Anahtar Kelimeler:
AşıPandemiCovid-19
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