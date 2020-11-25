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Dünya koronavirüs vaka tablosu son durum 25 Kasım 2020

Dünya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor. 25 Kasım 2020 tarihli dünya koronavirüs vaka tablosu son durumunu öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:48
Dünya koronavirüs vaka tablosu son durum 25 Kasım 2020
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2019 yılında Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 60 milyonu aştı. Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği ‘’Worldometer’’ intenet sitesine göre ABD 12 milyon 965 bin 783 vaka ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda yer alıyor.

Listede ABD’yi 9 milyon 222 bin 216 vaka ile Hindistan, 6 milyon 121 bin 449 bin ile Brezilya, 2 milyon 153 bin 815 ile Fransa, 2 milyon 138 bin 828 ile Rusya, 1 milyon 614 bin 126 ile İspanya, 1 milyon 538 bin 794 ile İngiltere, 1 milyon 455 bin 22 ile İtalya, 1 milyon 381 bin 795 ile Arjantin takip ediyor. Dünyada koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1,5 milyona yaklaşırken, tedavisi tamamlanarak iyileşen kişi sayısı 41 milyon 556 bin 897 oldu.

ABD’de son durum

 Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, ülkede Covid-19 vaka sayısının 20 Ocak’a kadar iki katına çıkabileceği belirtildi. Dünyada 9 milyon 222 bin 216 ile en yüksek vaka sayısına sahip olan ülkede, 260 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar vaka sayılarının 20 Ocak 2021’e kadar 20 milyonu bulabileceğini öngörüyor.

Hindistan

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da vaka ve ölü sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 481 kişinin daha Covid-19’dan hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 134 bin 699’a yükseldi. Hindistan’da son 24 saatte 44 bin 376 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 9 milyon 222 bin 216’ya çıktı. 8 milyon 642 bin 771 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Güney Kore


Güney Kore’de son 24 saatte 382 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısının 31 bin 735 olduğu ülkede 26 bin 825 kişi ise iyileşti. Vaka sayısının az olduğu ülkede 513 kişi yaşamını yitirdi.

Latin Amerika

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 630, Meksika’da 813, Arjantin’de 311, Kolombiya’da 198, Peru’da 44, Ekvador’da 39 ve Şili’de 25 kişi hayatını kaybetti.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 115’e yükselirken, 31 bin 100 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 118 bin 708’e çıktı. ABD ve Hindistan’dan sonra en çok vakanın görüldüğü Brezilya’da 5 milyon 476 bin 18 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Kuzey Afrika’da son durum

Tunus ve Fas’ta koronavirüs nedeniyle 73’er kişi hayatını kaybetti. Tunus Sağlık Bakanlığından gelen açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1017 yeni vaka tespit edilirken, 1457 kişinin de iyileştiği belirtildi. Tunus’ta Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 2 bin 935’e, vaka sayısı 90 bin 213’e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 65 bin 303 oldu.

Fas’ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 73 kişi artarak 5 bin 469’a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 3 bin 999 vaka tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 331 527’ye çıktı.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:48
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Anahtar Kelimeler:
ABDHindistanKoronavirüs
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