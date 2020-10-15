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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe Koronavirüste Türkiye ve Dünyada son durum!

1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs vaka sayısı ve can kaybının kaç olduğu araştırılmaya başlandı. 15 Ekim 2020 Perşembe koronavirüste Türkiye ve dünyada güncel vaka sayısı ortaya çıktı.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:11
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe Koronavirüste Türkiye ve Dünyada son durum!
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, ülke ekonomilerinin olumsuz etkilenmesine yol açtı. Gribal enfeksiyona benzeyen semptomlarla kendisini gösteren koronavirüs akciğerde kalıcı hasarlar bırakarak hayati sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs soğuk algınlığına benzer şekilde gözlerde yanma, kızarıklık, boğazda kaşınma ve burun akıntısıyla kendisini göstermektedir. Özellikle de üst solunum yoluna yerleşen koronavirüsün belirtileri de büyük bir benzerlik taşıyor. Alt solunum yolundan akciğerlere daha hızlı bir şekilde inip yayılabilen koronavirüs akciğer enfeksiyonu yapmaktadır. İştahsızlık ve kilo kaybı gibi sorunlara da yol açabilen bu hastalıkta belirtisiz olgular da görülebilmektedir.

En sık karşılaşılan belirtileri yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olan COVID-19, şiddetli durumlarda zatürre, böbrek yetmezliği ve ölümün gerçekleşmesine neden olabiliyor.  Hasta kişilerin öksürmeleri sonucunda ortaya çıkan damlacıkların solunmasıyla bulaşan bu hastalık, kirli yüzeylere dokunduktan sonra ellerin yıkanmadan yüze, buruna veya ağza götürülmesi sonucunda da bulaşabilmektedir. Koronavirüs’ün kendisini en sık gösterdiği semptomlar tat ve koku kaybı, üşüme, nefes darlığı, baş ağrısı, öksürük ve boğaz ağrısı şeklinde olmaktadır.

Koronavirüsün yayılması nasıl önlenir?

COVID-19’un yayılmasını önleyebilmek için ellerinizi sık sık temiz tutmanız gerekmektedir. Kamuya açık ortamlarda bulunduğunuzda yanınızda daima alkol bazlı dezenfektan veya kolonya bulundurmalısınız. Öksüren veya hapşıran kişilerle güvenli mesafeyi koruyun ve fiziksel mesafeyi koruyamadığınız hallerde maske takın. Dışarıdayken hiçbir koşul altında gözünüze, bununuza veya ağzınıza temas etmeyin. Öksürürken veya hapşırırken bununuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya mendille kapatın.


Koronavirüs semptomlarını gösterdiğinizi düşünüyorsanız sağlık hizmet sağlayıcısıyla iletişime geçerek sağlık tesisine başvurun.

Maske koronavirüse karşı koruma sağlar mı?

Maskeler virüsün maske takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önleyebilirken tek başına virüs karşısında koruma sağlamamaktadır. Maske, sosyal mesafe ve el hijyeni gibi tedbirlerle birlikte kullanıldığında daha etkili koruma sağlamaktadır. Öksürme ve hapşırma nedeniyle ortaya çıkan damlacıkların yayılmasını önleyen maskeler aynı zamanda ağzınıza ve bununuza dokunmamanızı sağlar. Bu sayede maske takan kişi hasta kişinin dokunduğu yüzeyde kalan mikropları alması da zorlaşır.

Maskenin virüs bulaşıcılığını engellediğine dair kesin bir bulgu olmamakla birlikte, kendilerinden başkalarına bulaşma riskini azaltmaktadır.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Etkisini gösterdiğinde ölümcül sonuçlar doğurabilen koronavirüs nedeniyle 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

15 Ekim 2020 Perşembe koronavirüs güncel verilerini linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.10.2020 16:11
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KoronavirüsCovid-19 Güncel Vaka Sayısı
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